Что Эль Макферсон получит после развода с мужем-миллиардером?

Напомним, что Эль Макферсон и Джеффри Соффер начали встречаться в 2009 году, почти сразу после расставания Эль с миллиардером Арпадом Буссоном. В 2011-м Макферсон и Соффер расстались: тогда бизнесмен переживал сложный финансовый период и хотел сосредоточиться на судебных процессах. Спустя год, когда Джеффри попал в больницу с травмой позвоночника, которую получил при крушении собственного вертолета на Багамах, модель и миллиардер снова сошлись. Их свадьба состоялась весной 2013 года. По данным инсайдеров, две недели назад супруги разъехались. Для Макферсон это уже второй развод: с 1986 по 1989-й она была замужем за фотографом Жилем Бенсимоном.