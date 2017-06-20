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Звезды

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20 июня 2017

Что Эль Макферсон получит после развода с мужем-миллиардером?

Бизнесмен Джеффри Соффер должен выплатить модели компенсацию за свои измены

На прошлой неделе СМИ сообщили о разводе модели Эль Макферсон и миллиардера Джеффри Соффера. Причиной разрыва пары называют измены бизнесмена.

Издание Woman’s Day выяснило, на что сможет претендовать Макферсон в суде. По данным журналистов, экс-супруг должен будет выплатить модели $53 млн, а также оставить ей их особняк в Майами стоимостью $26 млн.

Эль Макферсон и Джеффри Соффер

Напомним, что Эль Макферсон и Джеффри Соффер начали встречаться в 2009 году, почти сразу после расставания Эль с миллиардером Арпадом Буссоном. В 2011-м Макферсон и Соффер расстались: тогда бизнесмен переживал сложный финансовый период и хотел сосредоточиться на судебных процессах. Спустя год, когда Джеффри попал в больницу с травмой позвоночника, которую получил при крушении собственного вертолета на Багамах, модель и миллиардер снова сошлись. Их свадьба состоялась весной 2013 года. По данным инсайдеров, две недели назад супруги разъехались. Для Макферсон это уже второй развод: с 1986 по 1989-й она была замужем за фотографом Жилем Бенсимоном.

Эль Макферсон и Джеффри Соффер
Эль Макферсон и Джеффри Соффер

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