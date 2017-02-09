Что достанется Виктории Боне после расставания с сыном миллиардера

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Наследник «картонного короля» может лишиться части своего бизнеса
История жизни Виктории похожа на сказку о Золушке. В начале 2000-х Боня была звездой реалити и телеведущей, но после встречи с Алексом, сыном миллиардера, сэра Майкла Смерфита, в 2010 году переехала в Монако, где быстро освоилась в высшем обществе Старого Света и стала вести собственную программу на радио. На днях Виктория Боня подтвердила слухи о том, что она и ее гражданский муж расстались. В отличие от большинства своих коллег по шоу-бизнесу, телеведущая решила разойтись с отцом своей дочери Анджелины без скандалов: «Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, так же, как и красиво когда-то встретились. И самое главное — чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь».
Но, несмотря на то, что бывшие возлюбленные не собираются обращаться в суд относительно вопроса об опеке над их общим ребенком, все же непонятно, будет ли Алекс Смерфит продолжать содержать мать своей дочери и останется ли телеведущая жить в Монако. Чтобы ответить на эти вопросы, портал Wday провел собственное расследование, дабы оценить, что достанется Виктории после разрыва с сыном миллиардера, особенно если учесть, что молодые люди не были женаты официально.
Главная интрига заключается в том, подписывали ли бывшие влюбленные пакт гражданской солидарности Pacte civil de solidarité, который, по сути, приравнивает их отношения к официальному браку. Если ответ положительный, тогда Виктория вполне может претендовать на половину всего имущества, которое было приобретено молодыми людьми после подписания этого документа, а также на долю в бизнесе.
Стоит отметить, что за почти 7 лет отношений с Боней Алекс Смерфит успел купить немало недвижимости в Монако, Каннах и Сен-Тропе. И судя по тому, что во влогах на YouTube канале Виктории она периодически показывает свою квартиру в Монако на побережье, эта недвижимость останется за телеведущей.
Еще одним важным пунктом в данном договоре является доля в бизнесе, на которую может претендовать гражданская супруга. В данный момент Алекс Смерфит имеет собственную сеть кондитерских Annibel’s, а также сеть семейных отелей по всему миру. Кроме того, он один из детей «картонного короля» миллиардера сэра Майкла Смерфита, который имеет внушительную часть акции компании своего отца Smurfit Kappa Group. Если у Алекса больше не будет детей, то их общая с Викторией дочь Анджелина Летиция может стать единственной наследницей всего состояния семьи Смерфит.
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