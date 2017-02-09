Что достанется Виктории Боне после расставания с сыном миллиардера

История жизни Виктории похожа на сказку о Золушке. В начале 2000-х Боня была звездой реалити и телеведущей, но после встречи с Алексом, сыном миллиардера, сэра Майкла Смерфита, в 2010 году переехала в Монако, где быстро освоилась в высшем обществе Старого Света и стала вести собственную программу на радио. На днях Виктория Боня подтвердила слухи о том, что она и ее гражданский муж расстались. В отличие от большинства своих коллег по шоу-бизнесу, телеведущая решила разойтись с отцом своей дочери Анджелины без скандалов: «Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, так же, как и красиво когда-то встретились. И самое главное — чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь».



Но, несмотря на то, что бывшие возлюбленные не собираются обращаться в суд относительно вопроса об опеке над их общим ребенком, все же непонятно, будет ли Алекс Смерфит продолжать содержать мать своей дочери и останется ли телеведущая жить в Монако. Чтобы ответить на эти вопросы, портал Wday провел собственное расследование, дабы оценить, что достанется Виктории после разрыва с сыном миллиардера, особенно если учесть, что молодые люди не были женаты официально. Главная интрига заключается в том, подписывали ли бывшие влюбленные пакт гражданской солидарности Pacte civil de solidarité, который, по сути, приравнивает их отношения к официальному браку. Если ответ положительный, тогда Виктория вполне может претендовать на половину всего имущества, которое было приобретено молодыми людьми после подписания этого документа, а также на долю в бизнесе.

