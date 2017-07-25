Что делали звезды последние 24 часа?

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Крис Хемсворт со старшим братом Люком провели вечер в одном из ресторанов Малибу. ФотоLegion-Media

В это время Лиам Хемсворт вместе с актрисой Приянкой Чопрой снимались в новом фильме в Нью-Йорке. ФотоLegion-Media

Мэрайя Кэри провела вечер в компании подруги в одном из ресторанов Западного Голливуда. ФотоLegion-Media

Шарлиз Терон побывала на премьере фильма «Взрывная блондинка» в Лос-Анджелесе. ФотоLegion-Media

Ким и Кортни Кардашьян провели весь день в одной из студий Лос-Анджелеса, где начались съемки очередного сезона шоу «Семейство Кардашьян». ФотоLegion-Media

Сара Джессика Паркер была замечена на съемках своей новой картины в Нью-Йорке. ФотоLegion-Media

Ирина Шейк отправилась на шопинг с дочерью Леей. ФотоLegion-Media

Дженнифер Гарнер сходила на свидание с таинственным незнакомцем. ФотоLegion-Media