Что делали звезды последние 24 часа?

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Чем занимались голливудские знаменитости в самый напряженный день недели
Как гласит народная мудрость: «Понедельник — день тяжелый». Но так ли сложно пережить первые сутки рабочей недели, если вы мировая знаменитость? Ответ на этот вопрос — в обзоре ELLE за 24 июля.
Крис Хемсворт со старшим братом Люком провели вечер в одном из ресторанов Малибу.
В это время Лиам Хемсворт вместе с актрисой Приянкой Чопрой снимались в новом фильме в Нью-Йорке.
Мэрайя Кэри провела вечер в компании подруги в одном из ресторанов Западного Голливуда.
Шарлиз Терон побывала на премьере фильма «Взрывная блондинка» в Лос-Анджелесе.
Ким и Кортни Кардашьян провели весь день в одной из студий Лос-Анджелеса, где начались съемки очередного сезона шоу «Семейство Кардашьян».
Сара Джессика Паркер была замечена на съемках своей новой картины в Нью-Йорке.
Ирина Шейк отправилась на шопинг с дочерью Леей.
Дженнифер Гарнер сходила на свидание с таинственным незнакомцем.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на тренировку в спортзал.