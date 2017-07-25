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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    25 июля 2017

    Что делали звезды последние 24 часа?

    Чем занимались голливудские знаменитости в самый напряженный день недели

    Как гласит народная мудрость: «Понедельник — день тяжелый». Но так ли сложно пережить первые сутки рабочей недели, если вы мировая знаменитость? Ответ на этот вопрос — в обзоре ELLE за 24 июля.

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    Крис Хемсворт со старшим братом Люком провели вечер в одном из ресторанов Малибу.

    ФотоLegion-Media

    В это время Лиам Хемсворт вместе с актрисой Приянкой Чопрой снимались в новом фильме в Нью-Йорке.

    ФотоLegion-Media

    Мэрайя Кэри провела вечер в компании подруги в одном из ресторанов Западного Голливуда.

    ФотоLegion-Media

    Шарлиз Терон побывала на премьере фильма «Взрывная блондинка» в Лос-Анджелесе.

    ФотоLegion-Media

    Ким и Кортни Кардашьян провели весь день в одной из студий Лос-Анджелеса, где начались съемки очередного сезона шоу «Семейство Кардашьян».

    ФотоLegion-Media

    Сара Джессика Паркер была замечена на съемках своей новой картины в Нью-Йорке.

    ФотоLegion-Media

    Ирина Шейк отправилась на шопинг с дочерью Леей.

    ФотоLegion-Media

    Дженнифер Гарнер сходила на свидание с таинственным незнакомцем.

    ФотоLegion-Media

    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на тренировку в спортзал.

    ФотоLegion-Media

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