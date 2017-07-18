Что делали звезды последние 24 часа?

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Чем занимались голливудские знаменитости в самый напряженный день недели
Как гласит народная мудрость: «Понедельник — день тяжелый». Но так ли сложно пережить первые сутки рабочей недели, если вы мировая знаменитость? Ответ на этот вопрос — в обзоре ELLE за 17 июля.
После посещения финала Уимблдонского турнира Брэдли Купер вернулся в Лос-Анджелес к семье.
Брэдли Купер и Эдди Редмэйн на Уимблдонском турнире, 16 июля
Брэдли Купер в аэропорту Лос-Анджелеса
Дэвид Бекхэм провел пару часов в спортзале, а Патрик Шварценеггер устроил себе день кардио.
Дэвид Бекхэм выходит из спортзала
Патрик Шварценеггер на пробежке
Джиджи Хадид провела день с мамой Иоландой в своих нью-йоркских апартаментах.
Джиджи Хадид
Иоланда Хадид при входе в апартаменты дочери
В свою очередь, Белла сходила днем к стилисту и обновила стрижку, а вечером встретилась со старшей сестрой на Манхэттене.
Белла Хадид с новой стижкой
Джиджи и Белла Хадид
Рита Ора заставила папарацци потрудиться, чтобы отснять все ее четыре образа за день.
Четыре образа Риты Оры
Бен Аффлек провел несколько часов в компании неизвестной, которая помогала ему выбрать новый автомобиль.
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Автомобиль, заинтересовавший актера
Семья Хью Джекмана в полном составе отправилась на отдых. Пункт назначения их путешествия до сих пор неизвестен.
Хью Джекман с дочерью Авой
Деборра-Ли Фернесс с сыном Оскаром
Кайя Гербер провела день в компании таинственного незнакомца.
Кайя Гербер с незнакомцем
Кайя Гербер с незнакомцем
Шарлиз Терон представила свой новый фильм «Взрывная блондинка» в Берлине.
Шарлиз Терон
Кара Делевинь, Рианна, Дэйн Дехаан посетили премьеру картины «Валериан и город тысячи планет» в Голливуде.
Дэйн Дехаан, Рианна и Кара Делевинь
Кара Делевинь
Рианна