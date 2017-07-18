Что делали звезды последние 24 часа?

Как гласит народная мудрость: «Понедельник — день тяжелый». Но так ли сложно пережить первые сутки рабочей недели, если вы мировая знаменитость? Ответ на этот вопрос — в обзоре ELLE за 17 июля.

После посещения финала Уимблдонского турнира Брэдли Купер вернулся в Лос-Анджелес к семье.

Брэдли Купер и Эдди Редмэйн на Уимблдонском турнире, 16 июля

Брэдли Купер в аэропорту Лос-Анджелеса

Дэвид Бекхэм провел пару часов в спортзале, а Патрик Шварценеггер устроил себе день кардио.

Дэвид Бекхэм выходит из спортзала

Патрик Шварценеггер на пробежке

Джиджи Хадид провела день с мамой Иоландой в своих нью-йоркских апартаментах.

Джиджи Хадид

Иоланда Хадид при входе в апартаменты дочери

В свою очередь, Белла сходила днем к стилисту и обновила стрижку, а вечером встретилась со старшей сестрой на Манхэттене.

Белла Хадид с новой стижкой

Джиджи и Белла Хадид

Рита Ора заставила папарацци потрудиться, чтобы отснять все ее четыре образа за день.

Четыре образа Риты Оры

Бен Аффлек провел несколько часов в компании неизвестной, которая помогала ему выбрать новый автомобиль.

Бен Аффлек

Бен Аффлек

Автомобиль, заинтересовавший актера

Семья Хью Джекмана в полном составе отправилась на отдых. Пункт назначения их путешествия до сих пор неизвестен.

Хью Джекман с дочерью Авой

Деборра-Ли Фернесс с сыном Оскаром

Кайя Гербер провела день в компании таинственного незнакомца.

Кайя Гербер с незнакомцем

Кайя Гербер с незнакомцем

Шарлиз Терон представила свой новый фильм «Взрывная блондинка» в Берлине.

Шарлиз Терон

Кара Делевинь, Рианна, Дэйн Дехаан посетили премьеру картины «Валериан и город тысячи планет» в Голливуде.

Дэйн Дехаан, Рианна и Кара Делевинь

Кара Делевинь