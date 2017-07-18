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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 июля 2017

    Что делали звезды последние 24 часа?

    Чем занимались голливудские знаменитости в самый напряженный день недели

    Как гласит народная мудрость: «Понедельник — день тяжелый». Но так ли сложно пережить первые сутки рабочей недели, если вы мировая знаменитость? Ответ на этот вопрос — в обзоре ELLE за 17 июля.

    После посещения финала Уимблдонского турнира Брэдли Купер вернулся в Лос-Анджелес к семье.

    Брэдли Купер и Эдди Редмэйн на Уимблдонском турнире, 16 июля

    Брэдли Купер и Эдди Редмэйн на Уимблдонском турнире, 16 июля

    Брэдли Купер в аэропорту Лос-Анджелеса

    Брэдли Купер в аэропорту Лос-Анджелеса

    Дэвид Бекхэм провел пару часов в спортзале, а Патрик Шварценеггер устроил себе день кардио.

    Дэвид Бекхэм выходит из спортзала

    Дэвид Бекхэм выходит из спортзала

    Патрик Шварценеггер на пробежке

    Патрик Шварценеггер на пробежке

    Джиджи Хадид провела день с мамой Иоландой в своих нью-йоркских апартаментах.

    Джиджи Хадид

    Джиджи Хадид

    Иоланда Хадид при входе в апартаменты дочери

    Иоланда Хадид при входе в апартаменты дочери

    В свою очередь, Белла сходила днем к стилисту и обновила стрижку, а вечером встретилась со старшей сестрой на Манхэттене.

    Белла Хадид с новой стижкой

    Белла Хадид с новой стижкой

    Джиджи и Белла Хадид

    Джиджи и Белла Хадид

    Рита Ора заставила папарацци потрудиться, чтобы отснять все ее четыре образа за день.

    Четыре образа Риты Оры

    Четыре образа Риты Оры

    Бен Аффлек провел несколько часов в компании неизвестной, которая помогала ему выбрать новый автомобиль.

    Бен Аффлек

    Бен Аффлек

    Бен Аффлек

    Бен Аффлек

    Автомобиль, заинтересовавший актера

    Автомобиль, заинтересовавший актера

    Семья Хью Джекмана в полном составе отправилась на отдых. Пункт назначения их путешествия до сих пор неизвестен.

    Хью Джекман с дочерью Авой

    Хью Джекман с дочерью Авой

    Деборра-Ли Фернесс с сыном Оскаром

    Деборра-Ли Фернесс с сыном Оскаром

    Кайя Гербер провела день в компании таинственного незнакомца.

    Кайя Гербер с незнакомцем

    Кайя Гербер с незнакомцем

    Кайя Гербер с незнакомцем

    Кайя Гербер с незнакомцем

    Шарлиз Терон представила свой новый фильм «Взрывная блондинка» в Берлине.

    Шарлиз Терон

    Шарлиз Терон

    Кара Делевинь, Рианна, Дэйн Дехаан посетили премьеру картины «Валериан и город тысячи планет» в Голливуде.

    Дэйн Дехаан, Рианна и Кара Делевинь

    Дэйн Дехаан, Рианна и Кара Делевинь

    Кара Делевинь

    Кара Делевинь

    Рианна

    Рианна

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