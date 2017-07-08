Что делает жена Джанлуки Вакки после расставания с миллионером?

Несколько дней назад стало известно, что «танцующий миллионер» расстался со своей красавицей-женой Джорджией Габриэле, и на днях был замечен в Майами в компании вице-мисс Вселенная-2015 Ариадны Гутьеррес. В свою очередь, экс-возлюбленная Джанлуки Вакки продолжает вести активную жизнь в соц сетях и делиться с подписчиками откровенными фотографиями в бикини. В частности, последний снимок итальянки в интригующим купальнике всего за несколько часов собрал более 100 тысяч лайков, не говоря уже сотнях восторженных комментариев относительно идеальной фигуры Джорджии.