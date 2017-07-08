Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    08 июля 2017

    Что делает жена Джанлуки Вакки после расставания с миллионером?

    Джорджия Габриэле пытается вернуть возлюбленного?


    Несколько дней назад стало известно, что «танцующий миллионер» расстался со своей красавицей-женой Джорджией Габриэле, и на днях был замечен в Майами в компании вице-мисс Вселенная-2015 Ариадны Гутьеррес. В свою очередь, экс-возлюбленная Джанлуки Вакки продолжает вести активную жизнь в соц сетях и делиться с подписчиками откровенными фотографиями в бикини. В частности, последний снимок итальянки в интригующим купальнике всего за несколько часов собрал более 100 тысяч лайков, не говоря уже сотнях восторженных комментариев относительно идеальной фигуры Джорджии.

    Но, несмотря на большое количество новых позитивных фотографий в микроблоге Габриэле, некоторые поклонники звезды Instagram считают, что они сделаны лишь для того, чтобы вновь привлечь внимание бывшего возлюбленного. «Джанлука и Джорджия были очень счастливы вместе! И мы уверены, что они смогут преодолеть все разногласия», – поделился своими мыслями один из подписчиков звездной пары.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз