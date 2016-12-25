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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 декабря 2016

Christmas Tree: самые красивые рождественские елки знаменитостей

Как голливудские звезды украсили дома к Рождеству и Новому году

В ночь с 24 на 25 декабря во всем мире отмечают католическое Рождество. За последние годы тихий семейный праздник сильно изменился, во многом благодаря Instagram и другим социальным сетям. Теперь о том, как преобразился его дом в преддверии новогодних праздников, не рассказывает разве что ли ленивый. Особняком как всегда стоят голливудские знаменитости – многие из них еще за несколько недель до Рождества начали выкладывать у себя в соцсетях фотографии рождественских елок и прочего новогоднего декора.

Например, за неделю до праздника Бейонсе поразила поклонников небольшим домашним видео: r’n’b-дива показала изысканное убранство своего особняка с роскошной трехметровой елкой и маленькой елью в комнате дочери Блю Айви. Не удержалась от возможности лишний раз подразнить подписчиков и Кайли Дженнер: неделю назад в Instagram звезды-реалити появилось совместно фото с ее возлюбленным рэпером Тайгой на фоне гигантской заснеженной ели, которая без проблем разместилась в громадном холле дома младшей из семьи Кардашьян-Дженнер.

Остальные звезды, напротив, предусмотрительно приберегли самые удачные семейные кадры на фоне гирлянд для кануна Рождества, таким образом поздравив своих многомиллионных подписчиков с наступающим праздником. В нашей подборке - самые красивые рождественске елки, которыми украсили свои дома знаменитости.

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