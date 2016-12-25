Christmas Tree: самые красивые рождественские елки знаменитостей

В ночь с 24 на 25 декабря во всем мире отмечают католическое Рождество. За последние годы тихий семейный праздник сильно изменился, во многом благодаря Instagram и другим социальным сетям. Теперь о том, как преобразился его дом в преддверии новогодних праздников, не рассказывает разве что ли ленивый. Особняком как всегда стоят голливудские знаменитости – многие из них еще за несколько недель до Рождества начали выкладывать у себя в соцсетях фотографии рождественских елок и прочего новогоднего декора.