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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    27 июля 2017

    Childfree: звезды, которые не готовы к материнству

    ELLE - о знаменитостях, сознательно отказавшихся от рождения детей

    Голливуд разделился на два лагеря в споре о вопросах материнства: одни считают рождение детей счастьем, другие придерживаются философии бездетности. И причины у каждого разные: одни не готовы брать на себя столько ответственности, другие не находят время в плотном рабочем расписании, третьи же банально не хотят детей. ELLE решил разобраться в этом вопросе и составил список знаменитостей, которые сознательно отказались от рождения наследников и не жалеют об этом.

    Кэмерон Диас

    Несмотря на то, что 48-летняя Рене Зеллвегер не так давно вышла замуж, судя по ее многочисленным интервью, она по-прежнему увлечена только работой и не собирается становиться матерью: «У меня прекрасная жизнь. И иногда мне кажется, что она такая именно потому, что у меня нет детей. Думаю, женщины боятся говорить о своем нежелании рожать, потому что уверены, что их осудят. А я не боюсь!».

    Кэмерон ДиасФОТОGetty Images

    Рене Зеллвегер

    На шоу Дэвида Леттермана Рене рассказала, что с удовольствием нянчит своих племянников, но, по словам самой Зеллвегер, роль тети устраивает ее именно тем, что можно в любой момент вернуть детей их родителям. «Ребенок — это добровольное рабство. Материнство никогда не входило в сферу моих интересов. Я хочу быть независимой и заботиться только о себе», — заявила в одном из своих недавних интервью 48-летняя актриса.

    Рене Зеллвегер

    Опра Уинфри

    Одна из самых известных и богатых женщин планеты, Опра Уинфри, несмотря на свои профессиональные достижения, матерью так и не стала. Как утверждают инсайдеры, причина кроется в личной драме, которая случилась с телеведущей, когда она была еще совсем юна: «Опра забеременела подростком, однако ее сын умер спустя пару месяцев после рождения. С тех пор она оставила мысли о материнстве и теперь предпочитает заботиться о чужих детях».

    Опра Уинфри

    Хелен Миррен

    По признанию 72-летней актрисы, она пожалела, что у нее нет детей, лишь раз в жизни, когда посмотрела фильм «Родители»: «Целых 20 минут я оплакивала упущенный момент и сожалела, что никогда так и не узнаю, каково это — быть матерью». Но мотивацией к действию просмотр этой картины так и не стал: «Нельзя сказать, что я не люблю детей в глобальном смысле. Я легко нашла общий язык с сыновьями своего мужа, но быть матерью мне совсем не хочется».

    Хелен Миррен

    Ким Кэтролл

    Ким Кэтролл, как и ее героиня из сериала «Секс в большом городе» Саманта Джонс, никогда не стремилась к материнству. «Я совсем не жалею, что не стала матерью. Я хорошая тетя, и у меня много друзей с детьми. Но после работы я хочу возвращаться домой и отдыхать. Единственное, что меня раздражает, так это постоянное давление со стороны общества и необходимость объяснять окружающим, почему я сделала такой выбор», — поделилась звезда с одним из зарубежных изданий.

    Ким Кэтролл

    Ева Лонгория

    «Отчаянная домохозяйка» счастлива в третьем браке с медиамагнатом Хосе Антонио Бастоном, однако по-прежнему не собирается становиться матерью: «Мне уже больше 40, и недавно я задумалась, как быстро бежит время. Но, несмотря на это, моя жизнь очень насыщенна и без детей», — призналась Ева в одном из своих последних интервью.

    Ева Лонгория

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