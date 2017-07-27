Голливуд разделился на два лагеря в споре о вопросах материнства: одни считают рождение детей счастьем, другие придерживаются философии бездетности. И причины у каждого разные: одни не готовы брать на себя столько ответственности, другие не находят время в плотном рабочем расписании, третьи же банально не хотят детей. ELLE решил разобраться в этом вопросе и составил список знаменитостей, которые сознательно отказались от рождения наследников и не жалеют об этом.

Кэмерон Диас

Несмотря на то, что 48-летняя Рене Зеллвегер не так давно вышла замуж, судя по ее многочисленным интервью, она по-прежнему увлечена только работой и не собирается становиться матерью: «У меня прекрасная жизнь. И иногда мне кажется, что она такая именно потому, что у меня нет детей. Думаю, женщины боятся говорить о своем нежелании рожать, потому что уверены, что их осудят. А я не боюсь!».

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Рене Зеллвегер

На шоу Дэвида Леттермана Рене рассказала, что с удовольствием нянчит своих племянников, но, по словам самой Зеллвегер, роль тети устраивает ее именно тем, что можно в любой момент вернуть детей их родителям. «Ребенок — это добровольное рабство. Материнство никогда не входило в сферу моих интересов. Я хочу быть независимой и заботиться только о себе», — заявила в одном из своих недавних интервью 48-летняя актриса.

Опра Уинфри

Одна из самых известных и богатых женщин планеты, Опра Уинфри, несмотря на свои профессиональные достижения, матерью так и не стала. Как утверждают инсайдеры, причина кроется в личной драме, которая случилась с телеведущей, когда она была еще совсем юна: «Опра забеременела подростком, однако ее сын умер спустя пару месяцев после рождения. С тех пор она оставила мысли о материнстве и теперь предпочитает заботиться о чужих детях».

Хелен Миррен

По признанию 72-летней актрисы, она пожалела, что у нее нет детей, лишь раз в жизни, когда посмотрела фильм «Родители»: «Целых 20 минут я оплакивала упущенный момент и сожалела, что никогда так и не узнаю, каково это — быть матерью». Но мотивацией к действию просмотр этой картины так и не стал: «Нельзя сказать, что я не люблю детей в глобальном смысле. Я легко нашла общий язык с сыновьями своего мужа, но быть матерью мне совсем не хочется».

Ким Кэтролл

Ким Кэтролл, как и ее героиня из сериала «Секс в большом городе» Саманта Джонс, никогда не стремилась к материнству. «Я совсем не жалею, что не стала матерью. Я хорошая тетя, и у меня много друзей с детьми. Но после работы я хочу возвращаться домой и отдыхать. Единственное, что меня раздражает, так это постоянное давление со стороны общества и необходимость объяснять окружающим, почему я сделала такой выбор», — поделилась звезда с одним из зарубежных изданий.

Ева Лонгория