Честер Беннингтон: факты о музыканте

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Все о Linkin Park за 5 минут
Накануне стало известно о кончине вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. Вспоминая музыканта, ELLE выбрал интересные факты его жизни и творчества.
Честер Беннингтон
Будущий фронтмен Linkin Park вырос в семье медсестры и полицейского. Когда ему было 11 лет, родители развелись, что очень сильно на него подействовало. Жить Честер остался с отцом.
Беннингтон с ранних лет интересовался музыкой. Его любимыми группами были Depeche Mode и Stone Temple Pilots, а мечтой — стать вокалистом в одной из этих групп. Впоследствии эта мечта осуществилась — Честер пел в Pilots.
В школе Беннингтона часто били: «Меня швыряли как тряпичную куклу, а все потому, что я был тощим и выглядел не так, как все».
Прежде чем начать зарабатывать музыкой, Честер работал в Burger King. Он единственный из состава Linkin Park, кто не получил высшего образования.
Со своей первой женой Самантой Честер познакомился именно в период работы в Burger King. Денег у молодых людей не было, но это не удержало их от брака. Обручальные кольца пришлось — по причине бедности — просто вытатуировать на безымянных пальцах. Этот брак продлился восемь лет. Позже Честер признает, что они с Самантой были слишком молоды для семьи. У пары есть сын, Дрейвен Себастьян Беннингтон, которому в апреле исполнилось 15 лет. «Я понял, что могу быть счастливым. Не хочу сказать, что с Самантой у нас все было ужасно, были и приятные моменты. Но в основном дела шли не слишком здорово, мы все время ссорились. После нашей с Талиндой встречи я пришел к Саманте и попросил ее о разводе», — рассказывал потом Беннингтон. Спустя полгода после официального развода Беннигтон женился вновь — на Талинде Бентли. У супругов есть 11-летний сын Тайлер Ли, 5-летние близняшки Лили и Лила, а также двое усыновленных детей, Джейми и Исайя.
Саманта и Честер Беннингтон
Талинда и Честер Беннингтон с детьми
Hybrid Theory, первый альбом группы, вышедший в 2000 году, был признан самым продаваемым дебютом десятилетия.
В течение целого года Беннингтон и его жена подвергались преследованиям со стороны киберсталкера. Этот человек взламывал электронную почту супругов, отправлял фальшивые сообщения от их имени, а также угрожал им. В итоге он был арестован и получил два года тюрьмы.
У Беннингтона были серьезные проблемы со зрением. Он носил очки и, более того, в 2004-м перенес сложнейшую операцию, которая улучшила его зрение: до того он не видел дальше первого ряда в зале.
Беннингтон появлялся в кино. Он сыграл в хорроре «Пила 3D», а также мелькал в боевике «Адреналин» и его сиквеле.
Честер Беннингтон в фильме «Пила 3D»
В День отца жена Честера опубликовала в своем Twitter фото с мужем, подписав: «Мужчина моей мечты».
Беннингтон был фанатом татуировок, их у него было 14. Вместе со своим другом он владел четырьмя тату-салонами и однажды заявил, что будет покрывать себя узорами, пока на забьет все тело.
На пояснице Честера было выбито название Linkin Park — на спор. Мол, если первый альбом Hybrid Theory станет платиновым, ему эту татуировку набьют бесплатно. Так и вышло.
Честер был фаном фильма «Бойцовский клуб».
Обожал готовить.
Беннингтон выпускал линию одежды Ve’Cel.
Любил одеваться и был очень аккуратным — в его доме имелась отдельная комната, где стопками лежали майки, обувь и ремни.
В феврале Linkin Park выпустили сингл Heavy с нового альбома One More Light. Текст песни рассказывал о тяжелых временах, и в одном из интервью Беннингтон признал, что находится в депрессии, «из которой сложно выбраться». Спустя три месяца ситуацию серьезно усугубила гибель близкого друга Честера, Криса Корнелла. Беннингтон тяжело переживал эту потерю. «Не могу представить этот мир без тебя», — написал Беннингтон в послании, отправленном в Twitter Корнелла. Сам Честер покончил с собой в 53 день рождения друга.