Ченнинг Татум опубликовал снимок обнаженной жены

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Откровенный снимок набрал почти полмиллиона лайков
Несмотря на то, что Ченнинг и Дженна Дуан Татум женаты уже 8 год, в их отношениях не спадает градус страсти. Новое тому доказательство – откровенный снимок супруги, который актер опубликовал на своей странице в Instagram. На пикантном фото с комментарием «Время сна – лучшее время» запечатлена полностью обнаженная девушка, отдыхающая в постели.
За короткое время публикация собрала почти полмиллиона лайков и 7 тысяч восторженных комментариев поклонников, восхищающихся идеальной фигурой 36-летней актрисы и теплыми отношениями между супругами.
Напомним, что роман между актерами вспыхнул на съемочной площадке картины «Шаг вперед» в 2006 году. Через три года пара поженилась, а в конце мая 2013 года у звезд родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум.
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