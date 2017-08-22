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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    22 августа 2017

    Дочь Хиллари Клинтон вступилась за сына Дональда Трампа

    Челси Клинтон защищает 11-летнего Бэррона Трампа от нападок СМИ

    Челси Клинтон, дочь Хиллари и Билла Клинтонов, вступилась за сына Дональда Трампа после того, как его раскритиковали за появление в чересчур вольной одежде. Поводом для критики СМИ стала недавняя фотография, на которой семья Дональда Трампа выходит из самолета: президент США одет в официальный костюм, Мелания Трамп — в платье Delpozo стоимостью более 2000 долларов, а 11-летний Бэррон — в расслабленные шорты и футболку с изображением акулы. «Пусть у Трампа-младшего и нет официальных обязанностей, ему все равно положено одеваться официально, особенно когда он появляется на публике», — писали СМИ. На эту критику и отреагировала Челси Клинтон. По ее словам, пресса и все остальные должны оставить в покое 11-летнего Бэррона Трампа и дать ему шанс прожить детство, которое он заслуживает, без оглядки на публичное мнение. Ранее, когда после церемонии инаугурации в сети появились десятки мемов с Бэрроном, Клинтон отреагировала также: «Бэрон Трамп имеет право быть обычным ребенком. Защита детей - это протест против всего, что наносит им ущерб».


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    Челси Клинтон, дочь Хиллари и Билла Клинтонов

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    Мелания Трамп, Дональд Трамп и 11-летний Бэррон в футболке J. Crew

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