Check-in: где провели новогодние каникулы звезды

Наталья Ионова

Певица Глюк'oZa вместе с мужем и друзьями улетела на январские праздники в жаркий Вьетнам, откуда шлет яркие пляжные снимки на зависть всем замерзающим соотечественникам:

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка провела январские праздники на Мальдивах. Компанию ей составили дочери: 16-летняя Саша Жулина и 2-летняя Надя Пескова.

Ленивому валянию на пляжах с белоснежным песком прославленная фигуристка предпочла активный отдых. «Ни дня без спорта!» - подписала она фото, на котором запечатлена катающейся на водных лыжах.

Данила Козловский

После триумфальной премьеры «Викинга» Данила Козловский уехал восстанавливать силы в Сочи. За несколько недель до этого он также патриотично выбрал для отдыха Плёс. Один из старейших русских городов на берегу Волги - настоящее «место силы» для звезды российских блокбастеров.

Светлана Ходченкова

Партнерша Данилы по фильму «Викинг» - актриса Светлана Ходченкова оставаться на родине в этом январе не захотела. И улетела на край земли – райский остров Бали. Правда, селфи оттуда Светлана не радует. Одно из немногих пляжных фото актриса снабдила красноречивым хэштегом дажевкадрвойтилень.

Елена Летучая

«Сбежала от вранья, ложных обвинений и холода, сделать свободных вздох и насладиться морским ароматом!» - подписала Елена Летучая свой новогодний снимок из Ниццы. Компанию сбежавшей телеведущей составил ее молодой супруг.

Сати Казанова

С тех пор, как певица увлеклась Аюрведой, пением мантр и йогой, она регулярно летает «чистить карму» в Индию. И эти новогодние каникулы не стали исключением. Сейчас Сати в своей любимой стране, где полностью погрузилась в йога-практику со своим духовным учителем. При этом выходить на связь с внешним миром и демонстрировать ему свои самые эффектные фото Казанова не забывает.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко провела эти праздники с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго Аруа на одном из горнолыжных курортов Австрии. Певица призналась, что никто из их семьи не умеет стоять на лыжах, однако это не испортило их отдых и общее впечатление от местных живописных пейзажей.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Новоиспеченные родители 2-месячного Платона впервые за много лет остались на каникулах дома. Поехать за границу с младенцем супруги не рискнули и не скрывают своей грусти по этому поводу. «Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом в Москве», – с унынием написала в своем блоге телеведущая Ксения Собчак.

Ее муж Максим Виторган от себя добавил: «Боюсь нос на улицу показать. Сижу отвечаю на комменты в «Инстаграме». И рассматриваю фото друзей с отдыха: моря, океаны, горы, лыжи. Господь, выходные прогони!»