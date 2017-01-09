Золотой глобус-2017 Итоги кинопремии
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Check-in: где провели новогодние каникулы звезды

Заснеженные горы, дальние моря, экзотические острова и российская глубинка - знаменитости показывают свои фото с отдыха

Наталья Ионова

Певица Глюк'oZa вместе с мужем и друзьями улетела на январские праздники в жаркий Вьетнам, откуда шлет яркие пляжные снимки на зависть всем замерзающим соотечественникам:

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка провела январские праздники на Мальдивах. Компанию ей составили дочери: 16-летняя Саша Жулина и 2-летняя Надя Пескова.

Ленивому валянию на пляжах с белоснежным песком прославленная фигуристка предпочла активный отдых. «Ни дня без спорта!» - подписала она фото, на котором запечатлена катающейся на водных лыжах.

Данила Козловский

После триумфальной премьеры «Викинга» Данила Козловский уехал восстанавливать силы в Сочи. За несколько недель до этого он также патриотично выбрал для отдыха Плёс. Один из старейших русских городов на берегу Волги - настоящее «место силы» для звезды российских блокбастеров.

Светлана Ходченкова

Партнерша Данилы по фильму «Викинг» - актриса Светлана Ходченкова оставаться на родине в этом январе не захотела. И улетела на край земли – райский остров Бали. Правда, селфи оттуда Светлана не радует. Одно из немногих пляжных фото актриса снабдила красноречивым хэштегом дажевкадрвойтилень.

Елена Летучая

«Сбежала от вранья, ложных обвинений и холода, сделать свободных вздох и насладиться морским ароматом!» - подписала Елена Летучая свой новогодний снимок из Ниццы. Компанию сбежавшей телеведущей составил ее молодой супруг.

Сати Казанова

С тех пор, как певица увлеклась Аюрведой, пением мантр и йогой, она регулярно летает «чистить карму» в Индию. И эти новогодние каникулы не стали исключением. Сейчас Сати в своей любимой стране, где полностью погрузилась в йога-практику со своим духовным учителем. При этом выходить на связь с внешним миром и демонстрировать ему свои самые эффектные фото Казанова не забывает.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко провела эти праздники с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго Аруа на одном из горнолыжных курортов Австрии. Певица призналась, что никто из их семьи не умеет стоять на лыжах, однако это не испортило их отдых и общее впечатление от местных живописных пейзажей.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Новоиспеченные родители 2-месячного Платона впервые за много лет остались на каникулах дома. Поехать за границу с младенцем супруги не рискнули и не скрывают своей грусти по этому поводу. «Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом в Москве», – с унынием написала в своем блоге телеведущая Ксения Собчак.

Ее муж Максим Виторган от себя добавил: «Боюсь нос на улицу показать. Сижу отвечаю на комменты в «Инстаграме». И рассматриваю фото друзей с отдыха: моря, океаны, горы, лыжи. Господь, выходные прогони!»

Впрочем, звездные супруги постарались скрасить свой досуг культурной программой – на каникулах они посетили Третьяковскую галерею, а затем втроем с Людмилой Нарусовой побывали на иммерсивном спектакле «Вернувшиеся». Это хоть немного, но компенсировало активным тусовщикам их временно невыездной статус.

Джоли запретила Брэду Питту поздравить дочь с днем рожденияЧто ждет российских звезд в этом году

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

НовостиЧто ждет российских звезд в этом году
ЗвездыБеременные звезды на «Золотом глобусе – 2017»
ЗвездыСамые красивые пары «Золотого глобуса - 2017»
Звездный стиль«Золотой глобус – 2017»: красная дорожка

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.