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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    02 августа 2017

    Бьянка Балти вышла замуж

    Модель сочеталась браком с Мэттом Макроем

    Итальянская модель Бьянка Балти, известная в первую очередь по сотрудничеству с Dolce & Gabbana, последние три года встречается с Мэттом Макроем. Пара воспитывает общего ребенка, дочь Мию, родившуюся в апреле 2015-го, и прекрасно существовала в гражданском браке, однако накануне решилась на серьезные перемены. В понедельник Бьянка и Мэтт сочетались официальным браком. Церемония прошла на одном из калифорнийских ранчо. Свадебные наряды для Балти и Макроя создали давние друзья модели Стефано Габбано и Доменико Дольче.

    «Лучший день в жизни», — так подписала Бьянка черно-белый снимок, опубликованный в ее аккаунте в Instagram. Жених, невеста, Мия и дочь Балти от первого брака, десятилетняя Матильда, сняты сзади и выглядят настоящей семьей.

    Кстати, свадебная церемония была устроена в стиле родной для Бьянки Италии. Стол для гостей находился в патио под навесом из веток с лимонами, в букетах присутствовали апельсины, они же украшали торт. Интересно, что почти все поздравительные комментарии под свадебным постом в Instagram Балти были на итальянском языке.

    Бьянка Балти свадьбаФОТОInstagram: laulyelotti

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