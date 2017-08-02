Бьянка Балти вышла замуж

Итальянская модель Бьянка Балти, известная в первую очередь по сотрудничеству с Dolce & Gabbana, последние три года встречается с Мэттом Макроем. Пара воспитывает общего ребенка, дочь Мию, родившуюся в апреле 2015-го, и прекрасно существовала в гражданском браке, однако накануне решилась на серьезные перемены. В понедельник Бьянка и Мэтт сочетались официальным браком. Церемония прошла на одном из калифорнийских ранчо. Свадебные наряды для Балти и Макроя создали давние друзья модели Стефано Габбано и Доменико Дольче.

«Лучший день в жизни», — так подписала Бьянка черно-белый снимок, опубликованный в ее аккаунте в Instagram. Жених, невеста, Мия и дочь Балти от первого брака, десятилетняя Матильда, сняты сзади и выглядят настоящей семьей.

Кстати, свадебная церемония была устроена в стиле родной для Бьянки Италии. Стол для гостей находился в патио под навесом из веток с лимонами, в букетах присутствовали апельсины, они же украшали торт. Интересно, что почти все поздравительные комментарии под свадебным постом в Instagram Балти были на итальянском языке.