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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017

Бургеры и бикини: звезды, которые фотографируются с едой

Знаменитости, которые снимают блюда, прежде чем съесть их

«Так, подождите», — говорите вы перед ужином, достаете смартфон и с разных ракурсов снимаете стол, пока еда остывает. В это время ваши друзья, родственники или возлюбленный терпеливо ждут: все-таки понимают — ничто не избавляет от чувства голода лучше, чем свежие лайки. Видимо, именно поэтому звезды предпочитают по-особенному подавать Instagram-блюда: Белла Хадид фотографируется с пиццей и в бикини, а Ирина Шейк в спортивных коротких шортах ест огромного лобстера.

Как вся эта фотогеничная и очень вредная еда не сказывается на их идеальных фигурах — загадка, достойная отдельного материала. А пока представляем вам знаменитостей, которые одержимы фуд-фотографией.

Кендалл Дженнер и Белла Хадид

Кендалл Дженнер и Белла Хадид

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Кайли и Кендалл Дженнер

Кайли и Кендалл Дженнер

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Джиджи и Белла Хадид

Джиджи и Белла Хадид

Даутцен Крез

Даутцен Крез

Хью Джекман

Хью Джекман

Хью Джекман

Хью Джекман

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Джессика Альба

Джессика Альба

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Белла Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид

София Вергара

София Вергара

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Селена Гомес

Селена Гомес

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

ФОТОInstagram

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