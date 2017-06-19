Бургеры и бикини: звезды, которые фотографируются с едой

«Так, подождите», — говорите вы перед ужином, достаете смартфон и с разных ракурсов снимаете стол, пока еда остывает. В это время ваши друзья, родственники или возлюбленный терпеливо ждут: все-таки понимают — ничто не избавляет от чувства голода лучше, чем свежие лайки. Видимо, именно поэтому звезды предпочитают по-особенному подавать Instagram-блюда: Белла Хадид фотографируется с пиццей и в бикини, а Ирина Шейк в спортивных коротких шортах ест огромного лобстера.

Как вся эта фотогеничная и очень вредная еда не сказывается на их идеальных фигурах — загадка, достойная отдельного материала. А пока представляем вам знаменитостей, которые одержимы фуд-фотографией.