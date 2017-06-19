Бургеры и бикини: звезды, которые фотографируются с едой

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Знаменитости, которые снимают блюда, прежде чем съесть их
«Так, подождите», — говорите вы перед ужином, достаете смартфон и с разных ракурсов снимаете стол, пока еда остывает. В это время ваши друзья, родственники или возлюбленный терпеливо ждут: все-таки понимают — ничто не избавляет от чувства голода лучше, чем свежие лайки. Видимо, именно поэтому звезды предпочитают по-особенному подавать Instagram-блюда: Белла Хадид фотографируется с пиццей и в бикини, а Ирина Шейк в спортивных коротких шортах ест огромного лобстера.
Как вся эта фотогеничная и очень вредная еда не сказывается на их идеальных фигурах — загадка, достойная отдельного материала. А пока представляем вам знаменитостей, которые одержимы фуд-фотографией.
Кендалл Дженнер и Белла Хадид
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Кайли и Кендалл Дженнер
Майли Сайрус
Кендалл Дженнер
Эмили Ратаковски
Джиджи и Белла Хадид
Даутцен Крез
Хью Джекман
Хью Джекман
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Джессика Альба
Кэндис Свейнпол
Белла Хадид
Белла Хадид
София Вергара
Криштиану Роналду
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Жизель Бюндхен
Джиджи Хадид
Ирина Шейк
Селена Гомес
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Ким КардашьянФОТО
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