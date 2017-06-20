Бруклин Бекхэм выпустил книгу фотографий

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В свет вышла книга фотографий, сделанных сыном Дэвида Бекхэма
Пока весь мир обсуждает отношения Дэвида и Виктории Бекхэм, у старшего сына этой звездной пары в свет вышла книга фотографий. Талантливый молодой человек собрал в издании как семейные снимки, так и кадры, запечатляющие его собственную повседневную жизнь. Главное, что объединяет все работы Бруклина, - искренность и проницательность его фотографий. Впрочем, самое пристальное внимание, конечно, привлекают семейные снимки.
На одном из кадров видно, как младший брат Бруклина ждет с пышным букетом цветов возвращение Харпер Бекхэм с занятий балетом; на другой – снято отражение Дэвида Бекхэма в зеркале.
Можно не сомневаться, издание будет пользоваться большим успехом!
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