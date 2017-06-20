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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Бруклин Бекхэм выпустил книгу фотографий

В свет вышла книга фотографий, сделанных сыном Дэвида Бекхэма

Пока весь мир обсуждает отношения Дэвида и Виктории Бекхэм, у старшего сына этой звездной пары в свет вышла книга фотографий. Талантливый молодой человек собрал в издании как семейные снимки, так и кадры, запечатляющие его собственную повседневную жизнь. Главное, что объединяет все работы Бруклина, - искренность и проницательность его фотографий. Впрочем, самое пристальное внимание, конечно, привлекают семейные снимки.

Бруклин Бекхэм выпустил книгу фотографий

На одном из кадров видно, как младший брат Бруклина ждет с пышным букетом цветов возвращение Харпер Бекхэм с занятий балетом; на другой – снято отражение Дэвида Бекхэма в зеркале.

Бруклин Бекхэм выпустил книгу фотографийБруклин Бекхэм выпустил книгу фотографий
Бруклин Бекхэм выпустил книгу фотографий

Можно не сомневаться, издание будет пользоваться большим успехом!

Бруклин Бекхэм выпустил книгу фотографий

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