Бруклин Бекхэм выпустил книгу фотографий

Пока весь мир обсуждает отношения Дэвида и Виктории Бекхэм, у старшего сына этой звездной пары в свет вышла книга фотографий. Талантливый молодой человек собрал в издании как семейные снимки, так и кадры, запечатляющие его собственную повседневную жизнь. Главное, что объединяет все работы Бруклина, - искренность и проницательность его фотографий. Впрочем, самое пристальное внимание, конечно, привлекают семейные снимки.