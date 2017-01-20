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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017

Бруклин Бекхэм встречается с Софией Ричи?

Пару видели вместе в Лондоне

На днях в сети снова стали ходить слухи о романе Бруклина Бекхэма и Софии Ричи. Пару видели накануне в одном из лондонских боулинг-клубов, где Бруклин и София весело проводили время в компании общих друзей. Отношения между ними не намекали на роман, однако британские СМИ не исключают такого поворота. Дело в том, что Бекхэм и Ричи уже были замечены вместе — это случилось в октябре, спустя месяц после разрыва Бруклина с Хлоей Морец. Тогда репортеры приметили пару в Лос-Анджелесе во время их романтической прогулки. Бруклин и София держались за руки и в целом производили впечатление влюбленных. Официальных комментариев дано не было, так что история постепенно сошла на нет.

Бруклин Бекхэм, София Ричи

Бруклин Бекхэм, София Ричи

Перед Новым годом личная жизнь старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм вновь оказалась в центре внимания — пресса начала утверждать, что Бруклин вернулся к своей первой подруге Соне Бен Аммар. Такой вывод таблоиды сделали на основании блогов обоих в Instagram, где и Бруклин, и Соня одновременно публиковали фото с Мальдивских островов. Оба были там на каникулах, и несмотря на то, что общих снимков так и не появилось, репортеры, вспомнив, что именно на Мальдивах в свое время начались отношения пары, поспешили объявить о возрождении этого романа. Теперь же, спустя меньше чем через месяц, СМИ пишут, что Бекхэм-младший пытается все-таки завоевать Софию Ричи.

Соня Бен Аммар

Соня Бен Аммар

Напомним, что 18-летняя сестра Николь Ричи стала известна публике благодаря короткому роману с Джастином Бибером. Именно из-за атаки фанатов, которым категорически не понравилась новая девушка Джастина, певец закрыл свой аккаунт.

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