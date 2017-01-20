Бруклин Бекхэм встречается с Софией Ричи?

На днях в сети снова стали ходить слухи о романе Бруклина Бекхэма и Софии Ричи. Пару видели накануне в одном из лондонских боулинг-клубов, где Бруклин и София весело проводили время в компании общих друзей. Отношения между ними не намекали на роман, однако британские СМИ не исключают такого поворота. Дело в том, что Бекхэм и Ричи уже были замечены вместе — это случилось в октябре, спустя месяц после разрыва Бруклина с Хлоей Морец. Тогда репортеры приметили пару в Лос-Анджелесе во время их романтической прогулки. Бруклин и София держались за руки и в целом производили впечатление влюбленных. Официальных комментариев дано не было, так что история постепенно сошла на нет.

Бруклин Бекхэм, София Ричи

Перед Новым годом личная жизнь старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм вновь оказалась в центре внимания — пресса начала утверждать, что Бруклин вернулся к своей первой подруге Соне Бен Аммар. Такой вывод таблоиды сделали на основании блогов обоих в Instagram, где и Бруклин, и Соня одновременно публиковали фото с Мальдивских островов. Оба были там на каникулах, и несмотря на то, что общих снимков так и не появилось, репортеры, вспомнив, что именно на Мальдивах в свое время начались отношения пары, поспешили объявить о возрождении этого романа. Теперь же, спустя меньше чем через месяц, СМИ пишут, что Бекхэм-младший пытается все-таки завоевать Софию Ричи.

Соня Бен Аммар