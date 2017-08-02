Бруклин Бекхэм сделал тату как у Кары Делевинь

Бруклин Бекхэм, несмотря на настороженное отношение матери к его увлечению татуировками, берет в этом смысле пример с отца. У Дэвида Бекхэма в общей сложности 40 рисунков на теле, и с учетом того, как часто Бруклин посещает тату-салоны, не исключено, что он побьет отцовский рекорд. Первый узор появился на его теле только в марте, с тех пор каждый месяц Бруклин добавляет себе что-то новое. Первыми были изображения компаса, фотоаппарата и индейца.