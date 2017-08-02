Бруклин Бекхэм сделал тату как у Кары Делевинь

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Речь идет о надписи Made in England, украсившей ступню Бекхэма-младшего
Бруклин Бекхэм, несмотря на настороженное отношение матери к его увлечению татуировками, берет в этом смысле пример с отца. У Дэвида Бекхэма в общей сложности 40 рисунков на теле, и с учетом того, как часто Бруклин посещает тату-салоны, не исключено, что он побьет отцовский рекорд. Первый узор появился на его теле только в марте, с тех пор каждый месяц Бруклин добавляет себе что-то новое. Первыми были изображения компаса, фотоаппарата и индейца.
Две недели назад Бекхэм-младший набил орла на левой руке, а накануне выложил в сеть фото с пятой по счету тату — надписью Made in England, выбитой на левой ступне.
Интересно, что в июле 2013 года такую же татуировку сделала себе Кара Делевинь, набив Made in England на внутренней стороне стопы. Это была всего лишь третья по счету татуировка модели, впервые украсившей свое тело за два месяца до того.
Бруклин Бекхэм
Кара Делевинь