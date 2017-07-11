Бруклин Бекхэм сделал новую татуировку

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Сын Виктории Бекхэм решил взять пример со своего отца
Всего пару часов назад сын знаменитого футболиста опубликовал в Instagram фотографию своей новой татуировки, на которой изображен компас. Автором рисунка на теле 18-летнего фотографа стал звездный мастер Dr.Woo, уже успевший поработать с такими знаменитостями как Элли Голдинг, Дрейк, Кара Делевинь, Майли Сайрус, Хилари Дафф.
После публикации этого поста поклонники молодого человека не могли не заметить, что он идет по стопам своего отца: «Если начал, то вряд ли сможешь остановиться», «Уверена, совсем скоро у него будет забита уже все рука, как у отца».
Напомним, что свою первую тату Бруклин сделал в апреле этого года. Дэвид сам привел сына в салон своего друга Марка Махони, где Бекхэму-младшему набили на предплечье профиль индейца в национальном головном уборе. Стоит отметить, что похожий рисунок изображен на торсе футболиста.
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