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09 февраля 2017Вересков Сергей

Бруклин Бекхэм поделился трогательной фотографией

Молодой фотограф опубликовал свой детский снимок

Семья Бекхэмов по-прежнему может считаться образцовой – скандалы им не страшны. Пока шумная история вокруг взлома почты Дэвида Бекхэма медленно утихает, а Виктория отправилась в Нью-Йорк представлять новую коллекцию своего известного модного бренда, 17-летний Бруклин Бекхэм опубликовал трогательную детскую фотографию. На снимке 4-месячного мальчика за руки держит счастливый отец в белоснежном костюме.


Напомним, Бруклин родился в семье Бекхэмов буквально за несколько месяцев до официальной свадьбы Дэвида и Виктории. Самый старший ребенок, он увлекается футболом, фотографией и модельным бизнесом.


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