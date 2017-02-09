Бруклин Бекхэм поделился трогательной фотографией

Семья Бекхэмов по-прежнему может считаться образцовой – скандалы им не страшны. Пока шумная история вокруг взлома почты Дэвида Бекхэма медленно утихает, а Виктория отправилась в Нью-Йорк представлять новую коллекцию своего известного модного бренда, 17-летний Бруклин Бекхэм опубликовал трогательную детскую фотографию. На снимке 4-месячного мальчика за руки держит счастливый отец в белоснежном костюме.