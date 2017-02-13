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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 февраля 2017

Бритни Спирс впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Певица опубликовала совместное фото с Сэмом Асгари

До недавнего времени исполнительница старалась не появляться на светских мероприятиях вместе со своим новым бойфрендом, 23-летним тренером по фитнесу Сэмом Асгари. И вот буквально пару часов назад поп-принцесса опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным. Если верить хэштегам, снимок был сделан на пре-пати «Грэмми». На нем певица позирует в коротком платье, украшенном стразами. В свою очередь, для первого совместного выхода в свет возлюбленный звезды выбрал классический брючный костюм.

Напомним, что пара познакомилась на съемках клипа Бритни на песню Slumber Party. Спустя месяц Асгари опубликовал в своем Instagram совместное фото c певицей, которое буквально через несколько минут удалил. После этого в сети поползли слухи о том, что у исполнительницы и молодого человека роман, что подтвердила сама Спирс, поделившись снимком с Сэмом на Новый год.

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