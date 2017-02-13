Бритни Спирс впервые вышла в свет с новым бойфрендом

До недавнего времени исполнительница старалась не появляться на светских мероприятиях вместе со своим новым бойфрендом, 23-летним тренером по фитнесу Сэмом Асгари. И вот буквально пару часов назад поп-принцесса опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным. Если верить хэштегам, снимок был сделан на пре-пати «Грэмми». На нем певица позирует в коротком платье, украшенном стразами. В свою очередь, для первого совместного выхода в свет возлюбленный звезды выбрал классический брючный костюм.