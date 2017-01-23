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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

Бритни Спирс впервые раскрыла подробности своего романа

Певица рассказала об отношениях с молодым бойфрендом

Около трех месяцев длится роман Бритни Спирс с 23-летним актером Сэмом Асгари, снявшимся в ее клипе Slumber Party. Все это время в прессе не стихают слухи о том, что близкие певицы не одобряют этот мезальянс, считая чувства нового бойфренда Спирс неискренними. Певица никак не комментировала новые отношения, не скрывая их, впрочем, от окружающих (судя по снимкам в Instagram, Рождество и Новый год звезда провела вместе с возлюбленным). Накануне в эфире одной из радиостанций Бритни Спирс впервые откровенно рассказала о новой лавстори: «Прошло минут двадцать, поэтому волей-неволей нам пришлось заговорить друг с другом. Сэм не знал, что я за человек, да и для меня он был незнакомцем. В ходе беседы выяснилось, что мы оба любим суши. Пошутили, что хорошо бы перекусить вместе. Он дал мне свой номер телефона, который я положила в сумку и забыла про него на пять месяцев. Обнаружив однажды эту записку, вспомнила о том, что познакомилась на съемках с милым парнем, и решила позвонить ему. Он действительно очень симпатичный и веселый человек», — призналась певица.

Напомним, 23-летний Сэм Асгари — иранец по происхождению и уже 9 лет проживает в США. В основное время Асгари работает персональным фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе, а с певицей познакомился на съемках видео, где исполнил эпизодическую роль.

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