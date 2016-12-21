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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

Бритни Спирс съехалась с 23-летним бойфрендом

Новый роман звезды стремительно набирает обороты

Не прошло и месяца с момента, когда все заговорили о новом романе Бритни Спирс с актером из ее последнего клипа Slumber Party Сэмом Асгари, как в прессе появились новости о том, что певица уже съехалась с новым возлюбленным. По сообщениям американских СМИ, 23-летний юноша перебрался в огромный особняк звезды в Лос-Анджелесе, чтобы проводить все свободное время с ней и ее сыновьями. Источник, близкий к звезде, утверждает, что Бритни без ума от Сэма и едва ли не намекает ему о свадьбе. И все это после того, как поп-дива в каждом интервью рассказывала о том, что не хочет серьезных отношений и больше не планирует выходить замуж.

Напомним, что об избраннике Спирс известно не так много: Сэм Асгари на 13 лет младше 35-летней исполнительницы и в данный момент совмещает карьеру актера и бодибилдера. Пока в числе главных достижений Асгари — участие в съемках клипа на трек Спирс и Tinashe «Slumber Party», на съемочной площадке которого он и познакомился с культовой певицей. Тому, что слухи об их романе попали в СМИ, журналисты также обязаны ему — Сэм выложил в Instagram фото с их свидания с Бритни, моментально разлетевшееся по всему интернету.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Это первый серьезный роман певицы после продолжительного периода одиночества. Расставшись с последним бойфрендом Гарри Мортоном, в октябре 2015 года певица объявила журналистам, что устала от отношений, чувствует себя абсолютно счастливой и не собирается больше тратить время на поиски нового возлюбленного. Похоже, за последний месяц позиция звезды кардинально поменялась.

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