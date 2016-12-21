Бритни Спирс съехалась с 23-летним бойфрендом

Не прошло и месяца с момента, когда все заговорили о новом романе Бритни Спирс с актером из ее последнего клипа Slumber Party Сэмом Асгари, как в прессе появились новости о том, что певица уже съехалась с новым возлюбленным. По сообщениям американских СМИ, 23-летний юноша перебрался в огромный особняк звезды в Лос-Анджелесе, чтобы проводить все свободное время с ней и ее сыновьями. Источник, близкий к звезде, утверждает, что Бритни без ума от Сэма и едва ли не намекает ему о свадьбе. И все это после того, как поп-дива в каждом интервью рассказывала о том, что не хочет серьезных отношений и больше не планирует выходить замуж.