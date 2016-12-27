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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 декабря 2016

Бритни Спирс провела Рождество с новым бойфрендом

Сэм Асгари опубликовал новое фото со звездой

Хотя принцесса поп-музыки до сих пор отрицает свои отношения с Сэмом Асгари, новый возлюбленный певицы не стесняясь публикует в своих социальных сетях фото и видео со знаменитостью. В частности, в канун Рождества молодой человек поделился с подписчиками в Instagram story забавной картинкой со звездой, где они предстают в образах оленят. Стоит отметить, как и в прошлый раз, через некоторое время модель удалил эту фотографию.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Кроме того, вопреки слухам о том, что молодой человек переехал к своей возлюбленной, источники, близкие к исполнительнице, комментируя новый роман Спирс, утверждают, что между ней и Асгари нет ничего серьезного: «Бритни и Сэм просто весело проводят время вместе, но ни о каком романе речи не идет. Ребята пару раз сходили на свидание, но не больше».

Кадр из клипа Бритни Спирс

Кадр из клипа Бритни Спирс

В довершение ко всему в одном из своих недавних интервью Бритни призналась, что не все ее отношения с мужчинами складываются удачно: «Как-то я отправилась на свидание с мужчиной, который мне действительно нравился. И я очень переживала, что не понравлюсь ему. Мы сходили в кино и после сеанса просто разъехались по домам. На этом все и закончилось. Он знал, что я испытываю к нему определенные эмоции, но он не мог ответить мне взаимностью. После этого я в очередной раз поняла, что популярность не может обеспечить вам любовь мужчины. Я ничем не отличаюсь от обычной женщины, которой тоже могут отказать».


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