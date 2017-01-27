Бритни Спирс поделилась фотографией своих интимных татуировок

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Певица опубликовала первое селфи в твиттере
На днях Бритни Спирс опубликовала свое первое селфи в твиттере. На снимке певица демонстрирует не только пресс, но и свои татуировки в районе бикини. Стоит отметить, что данная фотография не оставила равнодушными поклонников исполнительницы, так как эти рисунки на теле знаменитости обычно скрыты под одеждой. Фото собрало почти 27 тысяч лайков, не говоря уже о сотнях комментариев, оставленных под данным постом.
Стоит отметить, что впервые свои «интимные» татуировки Спирс продемонстрировала в далеком 2011 году, раздевшись до нижнего белья для съемок в одном из глянцевых изданий. К слову, в районе бикини певица вытатуировала себе крест и звезду.
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