Бритни Спирс поделилась фотографией своих интимных татуировок

На днях Бритни Спирс опубликовала свое первое селфи в твиттере. На снимке певица демонстрирует не только пресс, но и свои татуировки в районе бикини. Стоит отметить, что данная фотография не оставила равнодушными поклонников исполнительницы, так как эти рисунки на теле знаменитости обычно скрыты под одеждой. Фото собрало почти 27 тысяч лайков, не говоря уже о сотнях комментариев, оставленных под данным постом.