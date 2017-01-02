Бритни Спирс отметила Новый год с новым бойфрендом

Новый год - семейный праздник. Так, многие знаменитости отметили его приход в компании самых близких людей. Бритни Спирс, к примеру, поздравила поклонников, опубликовав в Instagram новый снимок с бойфрендом Сэмом Асгари, на которой 23-летний манекенщик нежно обнимает ее за плечо. «Счастливого Нового года», - подписала фото певица, а фолловеры не преминули подметить, что Спирс светится от счастья рядом с новым возлюбленным.

Кстати, Рождество влюбленные тоже встретили вместе: молодой человек опубликовал в Instagram story шутливое селфи с Бритни Спирс в образе оленят. Источники из близкого окружения пары уверяют, что Спирс и Асгари не скрывают своих отношений, но и не хотят торопить события. «Бритни и Сэм просто весело проводят время вместе. Ребята пару раз сходили на свидание, но не больше», - рассказывают друзья пары.

Как известно, Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа певицы Slumber Party, где манекенщик исполнил одну из главных ролей. Позже пару несколько раз видели за романтическим ужином в ресторане, однако официальных заявлений от влюбленных пока не последовало.