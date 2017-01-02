Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Итоги 2016 главные события уходящего года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 января 2017

Бритни Спирс отметила Новый год с новым бойфрендом

Певица опубликовала новое совместное фото с 23-летним Сэмом Асгари

Новый год - семейный праздник. Так, многие знаменитости отметили его приход в компании самых близких людей. Бритни Спирс, к примеру, поздравила поклонников, опубликовав в Instagram новый снимок с бойфрендом Сэмом Асгари, на которой 23-летний манекенщик нежно обнимает ее за плечо. «Счастливого Нового года», - подписала фото певица, а фолловеры не преминули подметить, что Спирс светится от счастья рядом с новым возлюбленным.

Кстати, Рождество влюбленные тоже встретили вместе: молодой человек опубликовал в Instagram story шутливое селфи с Бритни Спирс в образе оленят. Источники из близкого окружения пары уверяют, что Спирс и Асгари не скрывают своих отношений, но и не хотят торопить события. «Бритни и Сэм просто весело проводят время вместе. Ребята пару раз сходили на свидание, но не больше», - рассказывают друзья пары.

Как известно, Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа певицы Slumber Party, где манекенщик исполнил одну из главных ролей. Позже пару несколько раз видели за романтическим ужином в ресторане, однако официальных заявлений от влюбленных пока не последовало.

Мэрайя Кэри сорвала новогоднее выступление в Нью-ЙоркеДарья Златопольская: «Любовь — единственное, что дает нам гарантию счастья»

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

НовостиМэрайя Кэри сорвала новогоднее выступление в Нью-Йорке
НовостиELLE факты: Яна Рудковская
ЗвездыКристи Тарлингтон в съемках ELLE
НовостиТоп-10: самые горячие новости 2016 года

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.