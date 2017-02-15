Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом

Самый романтичный день в году Бритни Спирс решила провести в кругу самых близких — двоих сыновей и возлюбленного Сэма Асгари. Певица опубликовала в Instagram несколько фотографий из арендованного дома на побережье, стоимость которого составляет 30 миллионов долларов. «Ни одно фото не передаст того счастья, которое я испытываю, когда провожу время с семьей», — прокомментировала исполнительница.

После этого сообщения поклонники исполнительницы забеспокоились по поводу ее отношений с нынешним бойфрендом, так как большинство из них до сих пор не верит в искренность его намерений. Но, по сообщениям инсайдеров, сама Бритни очень счастлива с Асгари и ей кажется, что наконец-то «череда неудач в личной жизни закончилась».