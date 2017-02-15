Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017

Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом

Певица провела 14 февраля вместе с сыновьями и Сэмом Асгари

Самый романтичный день в году Бритни Спирс решила провести в кругу самых близких — двоих сыновей и возлюбленного Сэма Асгари. Певица опубликовала в Instagram несколько фотографий из арендованного дома на побережье, стоимость которого составляет 30 миллионов долларов. «Ни одно фото не передаст того счастья, которое я испытываю, когда провожу время с семьей», — прокомментировала исполнительница.

К слову, особняк был предоставлен певице сервисом по аренде недвижимости. В доме 5 спален, 6 ванных комнат и домашний кинотеатр.

1/11
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [11]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [1]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [2]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [3]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [4]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [5]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [6]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [7]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [8]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [9]
  • Бритни Спирс отметила День святого Валентина с бойфрендом | галерея [1] фото [10]

После этого сообщения поклонники исполнительницы забеспокоились по поводу ее отношений с нынешним бойфрендом, так как большинство из них до сих пор не верит в искренность его намерений. Но, по сообщениям инсайдеров, сама Бритни очень счастлива с Асгари и ей кажется, что наконец-то «череда неудач в личной жизни закончилась».

Материалы по темам

Бритни Спирс впервые вышла в свет с новым бойфрендомБритни Спирс впервые раскрыла подробности своего романаБритни Спирс отметила Новый год с новым бойфрендом

ELLE проекты

Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением
Базовый гардероб20 идеальных пар кроссовок на весну
Альтернатива «голым» платьямНовый звездный тренд: «декольте наоборот»

Читайте также

НовостиМаксим Виторган поделился секретами семейного счастья с Ксенией Собчак
НовостиПринц Гарри и Меган Маркл провели День святого Валентина вместе
НовостиЭммануэль Макрон — будущий президент Франции?
НовостиКейт Аптон разделась для Sports Illustrated

ELLE рекомендует

ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ПрактикаВозвращаем тонус: лосьоны для лица, которые творят чудеса
Звездный стильCтилисты Мелании Трамп копируют образы героини «Карточного домика»
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства

Лучшее на Elle

Практика20 идеальных пар кроссовок на весну
ЕдаПо крупицам: 7 оригинальных блюд с гречкой
ТрендыМодный маникюр 2017: основные тенденции
ТрендыКрасота в деталях: бьюти-тренды сезона весна-лето 2017
ПрактикаМакияж для романтического свидания
ТрендыБьюти-тренд: блестки и стразы в макияже
ПрактикаВсе и сразу: новые бьюти-линии для лица
ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Бритни Спирс впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.