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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Бриджит Макрон организовала встречу с Рианной

    Первая леди Франции и певица обсудили проблемы малоимущих семей

    В рамках своей работы с благотворительным фондом One Бриджит Макрон встречается со знаменитостями мирового масштаба, чтобы обсудить проблемы бедности. Например, вчера на встречу с первой леди прилетел солист группы U2 Боно, а сегодня Бриджит познакомилась с Рианной, которая прибыла в столицу Франции сразу после премьеры фильма «Валериан и город тысячи планет».

    В Елисейском дворце Рианна появилась в костюме - серые классические брюки и рубкашка-oversize. Сверху певица накинула объемный темный пиджак, завершив образ утонченными босоножками и сумкой на цепочке.

    Рианна и Бриджит Макрон
    Рианна и Бриджит Макрон

    Макрон же выбрала зауженные джинсы и лаконичный белый жакет с коротким рукавом, добавив яркий акцент в виде лодочек насыщенного синего оттенка.

    Рианна и Бриджит МакронФОТОEastNews

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