В рамках своей работы с благотворительным фондом One Бриджит Макрон встречается со знаменитостями мирового масштаба, чтобы обсудить проблемы бедности. Например, вчера на встречу с первой леди прилетел солист группы U2 Боно, а сегодня Бриджит познакомилась с Рианной, которая прибыла в столицу Франции сразу после премьеры фильма «Валериан и город тысячи планет».

В Елисейском дворце Рианна появилась в костюме - серые классические брюки и рубкашка-oversize. Сверху певица накинула объемный темный пиджак, завершив образ утонченными босоножками и сумкой на цепочке.