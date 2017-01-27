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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 января 2017

Брэдли Купер сопровождает беременную Ирину Шейк на УЗИ

Актер трогательно заботится о возлюбленной

Как стало известно в декабре, Ирина Шейк и Брэдли Купер ожидают прибавления. Для обоих это первый родительский опыт, поэтому пара очень ответственно готовится к появлению на свет малыша. На днях 42-летний актер сопроводил возлюбленную на УЗИ по беременности в Медицинский центр Беверли-Хиллз, чтобы посмотреть, как развивается ребенок.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Брэдли Купер и Ирина Шейк

«Его переполняли эмоции. Он пошел вместе с Ириной к врачу и был очень рад увидеть, как растет ребенок. Они любят вместе наблюдать за тем, как малыш толкается в животе и очень ждут его рождения. Мама и ребенок сейчас здоровы», — поведал близкий к паре источник. Инсайдер также добавил, что Шейк чувствует себя хорошо, прекрасно переносит беременность и не отказывается от съемок, правда, с увеличением срока стала быстро утомляться.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

«Ей не терпится стать мамой, а в будущем она хочет еще больше детей», — поясняет источник из окружения пары. К слову, никаких официальных заявлений Купер и Шейк до сих пор не делали, между тем пара уже знает пол своего первенца и даже подбирает ему имя.

Ирина ШейкФОТОEast News/Legion Media

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Беременная Ирина Шейк снялась в откровенном видеоролике

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