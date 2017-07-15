Брэдли Купер посетил Уимблдонский турнир

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Актер появился на матче без возлюбленной
Вчера Брэдли Купер был замечен на трибунах одного из матчей Уимблдонского турнира. Ни для кого не секрет, что 42-летний актер является ярым поклонником тенниса и не первый раз прилетает в Англию дабы поболеть за своих фаворитов. К примеру, в прошлом году Купер посетил престижное теннисное соревнование вместе со своей возлюбленной Ириной Шейк, но судя по всему сейчас российская модель не смогла составить компанию бойфренду, и решила остаться дома с новорожденной дочерью.
Брэдли Купер, июль 2017ФОТО
Брэдли Купер, июль 2017
Брэдли Купер и Ирина Шейк, июль 2016
Стоит отметить, что помимо Брэдли Купера на одиннадцатом дне Уимблдонского турнира были замечены дизайнер Стелла МакКартни, актер Джуд Лоу, а так же родители Кейт Миддлтон и ее брат Джеймс, которые пришли поддержать близкого друга своей семьи теннисиста Роджера Федерера.
Стелла МакКартни
Джуд Лоу
Кроме того, младшая сестра герцогини Кембриджской появилась на матче в сопровождении супруга Джеймса Метьюза. Пиппа Миддлтон пришла на турнир в простом белом платье с глубоким декольте Isabel Marant.
Пиппа Миддлтон и Джеймс Метьюз
Пиппа Миддлтон и Джеймс Метьюз
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