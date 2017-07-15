Брэдли Купер посетил Уимблдонский турнир

Вчера Брэдли Купер был замечен на трибунах одного из матчей Уимблдонского турнира. Ни для кого не секрет, что 42-летний актер является ярым поклонником тенниса и не первый раз прилетает в Англию дабы поболеть за своих фаворитов. К примеру, в прошлом году Купер посетил престижное теннисное соревнование вместе со своей возлюбленной Ириной Шейк, но судя по всему сейчас российская модель не смогла составить компанию бойфренду, и решила остаться дома с новорожденной дочерью.