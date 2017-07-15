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    15 июля 2017

    Брэдли Купер посетил Уимблдонский турнир

    Актер появился на матче без возлюбленной

    Вчера Брэдли Купер был замечен на трибунах одного из матчей Уимблдонского турнира. Ни для кого не секрет, что 42-летний актер является ярым поклонником тенниса и не первый раз прилетает в Англию дабы поболеть за своих фаворитов. К примеру, в прошлом году Купер посетил престижное теннисное соревнование вместе со своей возлюбленной Ириной Шейк, но судя по всему сейчас российская модель не смогла составить компанию бойфренду, и решила остаться дома с новорожденной дочерью.

    Брэдли Купер, июль 2017

    Брэдли Купер, июль 2017

    ФОТОGetty Images
    Брэдли Купер, июль 2017

    Брэдли Купер, июль 2017

    Брэдли Купер и Ирина Шейк, июль 2016

    Брэдли Купер и Ирина Шейк, июль 2016

    Стоит отметить, что помимо Брэдли Купера на одиннадцатом дне Уимблдонского турнира были замечены дизайнер Стелла МакКартни, актер Джуд Лоу, а так же родители Кейт Миддлтон и ее брат Джеймс, которые пришли поддержать близкого друга своей семьи теннисиста Роджера Федерера.

    Стелла МакКартни

    Стелла МакКартни

    Джуд Лоу

    Джуд Лоу

    Кроме того, младшая сестра герцогини Кембриджской появилась на матче в сопровождении супруга Джеймса Метьюза. Пиппа Миддлтон пришла на турнир в простом белом платье с глубоким декольте Isabel Marant.

    Пиппа Миддлтон и Джеймс Метьюз

    Пиппа Миддлтон и Джеймс Метьюз

    Пиппа Миддлтон и Джеймс Метьюз

    Пиппа Миддлтон и Джеймс Метьюз

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