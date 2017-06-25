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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 июня 2017

Брэдли Купер, Брэд Питт и другие звезды на фестивале в Гластонбери

Знаменитости на главном музыкальном событии Британии

В Англии стартовал один из самых масштабных музыкальных фестивалей, который традиционно проводится в Гластонбери. Среди многочисленных гостей мероприятия были не только музыкальные группы со всего мира, но и звезды первой величины. Например, Брэдли Купер, недавно закончивший работу над своей режиссерской работой “Звезда родилась”, прибыл на фестиваль, чтобы выступить со сцены с песней, которую он поет в фильме.

Брэдли Купер

Брэдли Купер

К слову, во время его исполнения также велась съемка - кадры из Гластонбери должны войти в финальную версию картины. Именно поэтому актер не спешит расставаться с бородой, которая, по сообщениям инсайдерам, не очень нравится его возлюбленной Ирине Шейк, которая сейчас редко покидает Лос-Анджелес и большую часть времени проводит с их новорожденной дочерью Леей де Сена.

Еще одним гостем фестиваля, к которому было приковано повышенное внимание, стал Брэд Питт. После громкого бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли актер редко появляется на публике за исключением важных кинопремьер и, видимо, масштабных опен-эйров. На многочисленных совместных снимках, которые поклонники делали вместе с Питтом, заметно, как сильно он изменился внешне: сильно похудел и стал выглядеть значительно старше своих лет.

Также в числе звездных гостей музыкального фестиваля в Гластонбери были замечены Джонни Депп, Тильда Суинтон, Кара Делевинь и Марго Робби.

Тильда Суинтон и Брэд Питт

Тильда Суинтон и Брэд Питт

Брэдли Купер и Брэд Питт

Брэдли Купер и Брэд Питт

Брэдли Купер и Брэд Питт

Брэдли Купер и Брэд Питт

Джонни Депп

Джонни Депп

Джонни Депп

Джонни Депп

Кара Делевинь и Марго Робби

Кара Делевинь и Марго Робби

Кара Делевинь и Марго Робби

Кара Делевинь и Марго Робби

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