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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 января 2017

Брэд Питт встретил Новый год в одиночестве

Анджелина Джоли не разрешила актеру увидеться с детьми

Несмотря на то, что Новый год считается одним из самых семейных праздников, Брэду Питту так не удалось воссоединиться со своими детьми в канун 2017-го. По заверениям инсайдеров Анджелина Джоли все же не позволила бывшему супругу провести с ними хотя бы несколько часов, и увезла Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло, Вивьен и Нокса в Колорадо, где они и отпраздновали наступление года Огненного петуха.

Как сообщают очевидцы, звезду фильма «Малефисента» с детьми, видели 30 декабря в одном из торговых комплексов Колорадо, покупающую подарки для своего многочисленного семейства.


Анджелина Джоли с детьми

Напомним, по постановлению суда Брэд Питт вправе видеться с детьми исключительно под присмотром детского психолога. В последний раз их встреча состоялась на Рождество.

Брэд Питт

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