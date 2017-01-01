Брэд Питт встретил Новый год в одиночестве

Несмотря на то, что Новый год считается одним из самых семейных праздников, Брэду Питту так не удалось воссоединиться со своими детьми в канун 2017-го. По заверениям инсайдеров Анджелина Джоли все же не позволила бывшему супругу провести с ними хотя бы несколько часов, и увезла Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло, Вивьен и Нокса в Колорадо, где они и отпраздновали наступление года Огненного петуха.

Как сообщают очевидцы, звезду фильма «Малефисента» с детьми, видели 30 декабря в одном из торговых комплексов Колорадо, покупающую подарки для своего многочисленного семейства.