Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    11 июля 2017

    Брэд Питт снова претендует на звание секс-символа Голливуда

    Актер похорошел и окончательно избавился от депрессии

    Кажется, у Брэда Питта все налаживается. И хотя источники, близкие к актеру, сообщают, что он хочет возобновить отношения с Анджелиной Джоли, его все чаще видят в компании других женщин. К тому же Питт начал лучше одеваться и следить за собой. На днях его заметили на съемках нового проекта – Брэд выглядел бодрым и счастливым, постоянно подшучивал над коллегами и флиртовал с девушками на съемочной площадке.

    Брэд Питт
    Брэд Питт

    Инсайдеры сообщают, что он полон сил и чувствует себя как никогда уверенно. Кстати, с депрессией актеру помогла справиться арт-терапия – он много времени проводил в мастерской своего друга-скульптора. Теперь же Питт с удовольствием ездит на кастинги, снимается в новой драме и подумывает взяться за проект, который пока держится в секрете, в качестве продюсера.

    Похоже, Брэд настроен вернуться в список секс-символов Голливуда и начать новую жизнь.

    via GIPHY

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз