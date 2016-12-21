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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

Брэд Питт решился на пластическую операцию

Актер пошел на радикальные меры по омоложению

Главный секс-символ Голливуда Брэд Питт решился на операцию по омоложению лица. Что заставило актера, отметившего в минувший уикенд 53-летие, обратиться к столь радикальным мерам, неизвестно — по словам некоторых источников, развод с Анджелиной Джоли сильно сказался на самооценке Питта. Однако инсайдеры сообщают, что актер настроен решительно и уже проконсультировался по этому вопросу с пластическим хирургом.

Брэд Питт

Брэд Питт

К слову, Брэд Питт, как и многие в актерской среде, давно пользуется услугами косметологов, поддерживая молодость лица с помощью инъекций ботокса и филлеров. По оценке экспертов, актер также прибегал к услугам пластических специалистов, сделав ранее блефаропластику и отопластику (коррекция ушей). Что именно Питт намерен скорректировать в этот раз, пока не сообщается.

Брэд Питт до и после отопластики

Брэд Питт до и после отопластики

ФОТОGetty Images

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