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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 декабря 2016

Брэд Питт провел Рождество с детьми

Анджелина Джоли разрешила актеру встретиться с детьми под присмотром психотерапевта

Несмотря на пересуды относительно того, что Анджелина Джоли всячески препятствует общению своего бывшего супруга с их детьми, сегодня в сети появилась информация о том, что Брэду Питту все же удалось увидеться с ними на Рождество. Об этом сообщил один из источников, близких к актеру: «Они обменялись подарками и очень душевно провели время вместе». Стоит отметить, что при встрече присутствовал детский психотерапевт, на чем настояла экс-возлюбленная звезды фильма «Бойцовский клуб»: «Энджи очень боится, что Брэд будет настраивать детей против нее», — сообщил один из инсайдеров.

Брэд Питт с детьмиФОТОGetty Images

Напомним, что совсем недавно актер передал через своих адвокатов новые требования к супруге. В частности, он настаивает на том, чтобы их бракоразводный процесс был полностью засекречен, дабы не травмировать психику детей пересудами, которые то и дело появляются в прессе.

К слову, чтобы оправдать себя в глазах общественности и доказать, что большинство обвинений Джоли в адрес актера беспочвенны, Брэд согласился 4 раза в месяц проходить добровольное тестирование на содержание в крови алкоголя и запрещенных веществ.


Брэд Питт

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