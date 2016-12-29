Брэд Питт провел Рождество с детьми

Несмотря на пересуды относительно того, что Анджелина Джоли всячески препятствует общению своего бывшего супруга с их детьми , сегодня в сети появилась информация о том, что Брэду Питту все же удалось увидеться с ними на Рождество . Об этом сообщил один из источников, близких к актеру: «Они обменялись подарками и очень душевно провели время вместе». Стоит отметить, что при встрече присутствовал детский психотерапевт, на чем настояла экс-возлюбленная звезды фильма «Бойцовский клуб» : «Энджи очень боится, что Брэд будет настраивать детей против нее», — сообщил один из инсайдеров.

Напомним, что совсем недавно актер передал через своих адвокатов новые требования к супруге. В частности, он настаивает на том, чтобы их бракоразводный процесс был полностью засекречен, дабы не травмировать психику детей пересудами, которые то и дело появляются в прессе.

К слову, чтобы оправдать себя в глазах общественности и доказать, что большинство обвинений Джоли в адрес актера беспочвенны, Брэд согласился 4 раза в месяц проходить добровольное тестирование на содержание в крови алкоголя и запрещенных веществ.