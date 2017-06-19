Брэд Питт провел День отца без детей

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Почему актер остался один в праздник?
В минувшее воскресенье в США и еще ряде стран отмечали День отца. Большинство звезд отпраздновали его в кругу семьи, но Брэд Питт, который все еще официально не разведен с Анджелиной Джоли, остался в одиночестве.
Брэд Питт с дочерью Шайло и сыновьями Мэддоксом и Паксом ТьеномФОТО
Незадолго до праздника экс-супруга актера увезла детей из Лос-Анджелеса — папарацци сфотографировали их в аэропорту города. Как сообщают инсайдеры, Питт был расстроен таким решением бывшей жены: в его планах было провести весь день с детьми.
Анджелина Джоли с детьми в аэропорту Лос-АнджелесаФОТО
Напомним, что у Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей: приемные Мэддокс, Пакс Тьен и Захара и родные Шайло, Вивьен и Нокс. В сентябре прошлого года актриса подала на развод. Правом физической опеки над детьми владеет Анджелина Джоли, но Брэд Питт настаивает на совместной.
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