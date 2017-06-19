Брэд Питт провел День отца без детей

В минувшее воскресенье в США и еще ряде стран отмечали День отца. Большинство звезд отпраздновали его в кругу семьи, но Брэд Питт, который все еще официально не разведен с Анджелиной Джоли, остался в одиночестве.



Брэд Питт с дочерью Шайло и сыновьями Мэддоксом и Паксом Тьеном ФОТО Getty Images

Незадолго до праздника экс-супруга актера увезла детей из Лос-Анджелеса — папарацци сфотографировали их в аэропорту города. Как сообщают инсайдеры, Питт был расстроен таким решением бывшей жены: в его планах было провести весь день с детьми.



Анджелина Джоли с детьми в аэропорту Лос-Анджелеса ФОТО Legion Media