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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017

Брэд Питт провел День отца без детей

Почему актер остался один в праздник?

В минувшее воскресенье в США и еще ряде стран отмечали День отца. Большинство звезд отпраздновали его в кругу семьи, но Брэд Питт, который все еще официально не разведен с Анджелиной Джоли, остался в одиночестве.


Брэд Питт с дочерью Шайло и сыновьями Мэддоксом и Паксом Тьеном

Брэд Питт с дочерью Шайло и сыновьями Мэддоксом и Паксом Тьеном

ФОТОGetty Images

Незадолго до праздника экс-супруга актера увезла детей из Лос-Анджелеса — папарацци сфотографировали их в аэропорту города. Как сообщают инсайдеры, Питт был расстроен таким решением бывшей жены: в его планах было провести весь день с детьми.


Анджелина Джоли с детьми в аэропорту Лос-Анджелеса

Анджелина Джоли с детьми в аэропорту Лос-Анджелеса

ФОТОLegion Media

Напомним, что у Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей: приемные Мэддокс, Пакс Тьен и Захара и родные Шайло, Вивьен и Нокс. В сентябре прошлого года актриса подала на развод. Правом физической опеки над детьми владеет Анджелина Джоли, но Брэд Питт настаивает на совместной.

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