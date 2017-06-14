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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 июня 2017

Брэд Питт принес извинения Дженнифер Энистон за измену с Джоли

Актер не решался на признание 12 лет

Служебный роман Брэда Питта с Анджелиной Джоли, случившийся на съемках «Мистера и миссис Смит», перерос в длительные отношения и доставил немало тяжелых минут Дженнифер Энистон — на тот момент жене актера. Расставание и последующий развод, по словам близких к Энистон источников, прошли для нее тяжело. Впрочем, со временем переживания актрисы остались в прошлом: она нашла свое счастье, встретив Джастина Теру, который стал ее новым супругом.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли

С момента развода Брэд и Дженнифер не поддерживали контакт, в большей степени, как утверждали источники, из-за протестов Анджелины Джоли. Оставшись в одиночестве, Питт начал искать встреч с Энистон, поздравил ее — впервые за многие годы — с днем рождения и всячески демонстрировал намерения восстановить хотя бы дружеские отношения. А недавно, по словам инсайдеров, актер наконец принес бывшей супруге свои извинения за случившееся 12 лет назад.

«Брэд извинился за все то горе, которое ей причинил. Говорить откровенно и в чем-то признаваться было не в его манере, но психотерапия, которой он посвятил последние месяцы, творит чудеса — Брэд научился выражать свои чувства и эмоции», — сообщил источник.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

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