Брэд Питт появился на «Золотом глобусе» в одиночестве

Одним из самых красочных и запоминающихся моментов «Золотого глобуса - 2017» стало триумфальное появление на церемонии Брэда Питта. Актер прилетел в Голливуд в одиночестве, чтобы лично представить фильм “Лунный свет”, продюсированием которого он занимался. Короткая речь Питта со сцены вызвала настоящий фурор среди зрителей: несколько минут зал аплодировал экс-супругу Анджелины Джоли стоя. Очевидно, что даже сам актер был абсолютно обескуражен подобной реакцией собравшихся. Однако именно теплый прием со стороны голливудской братии нагляднее всего показал, чью сторону в итоге заняла общественность в самом скандальном разводе последних лет.