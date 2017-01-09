Брэд Питт появился на «Золотом глобусе» в одиночестве

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Овации зала наглядно показали, на чьей стороне Голливуд
Одним из самых красочных и запоминающихся моментов «Золотого глобуса - 2017» стало триумфальное появление на церемонии Брэда Питта. Актер прилетел в Голливуд в одиночестве, чтобы лично представить фильм “Лунный свет”, продюсированием которого он занимался. Короткая речь Питта со сцены вызвала настоящий фурор среди зрителей: несколько минут зал аплодировал экс-супругу Анджелины Джоли стоя. Очевидно, что даже сам актер был абсолютно обескуражен подобной реакцией собравшихся. Однако именно теплый прием со стороны голливудской братии нагляднее всего показал, чью сторону в итоге заняла общественность в самом скандальном разводе последних лет.
Напомним, что в середине сентября стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли официально подали на развод. На данный момент бывшим супругам так и не удалось прийти к мирному соглашению по поводу опеки на шестью детьми. Все коммуникации между актерами ведутся через посредника, а редкие встречи Питта с наследниками проходят под пристальным наблюдением социальных работников и психотерапевта.
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