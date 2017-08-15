Брэд Питт отрицает воссоединение с Анджелиной Джоли

Недавно СМИ сообщили, что Брэд Питт и Анджелина Джоли приостановили развод, чтобы подумать о правильности своего решения и, возможно, дать браку еще один шанс. Официального подтверждения этому Питт и Джоли не давали, а сегодня зарубежная пресса выяснила, что актер отрицает факт воссоединения с экс-супругой.

По данным журналистов, хотя дело о разводе продвигается очень медленно, это не значит, что оно приостановлено. Друзья Брэда уверяют, что хоть актер не раз говорил о том, что скучает по семье, он не хочет возобновлять отношения с Анджелиной. Его единственная цель — наладить отношения с детьми.

Некоторые поклонники Питта уверены, что новость о воссоединении Анджелины с Брэдом появилась в СМИ благодаря Джоли, которая таким образом хотела отвлечь внимание от своего скандального интервью. Напомним, что недавно Анджелину Джоли обвинили в жестком обращении с детьми из-за ее рассказа о том, как проходил кастинг детей на роль в ее новом фильме «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи».