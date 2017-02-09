Брэд Питт отказался платить алименты

По оценкам экспертов, судебная тяжба Анджелины Джоли и Брэда Питта завершится не ранее чем к концу года. Еще бы, ведь на кону опека над шестью детьми — имущество бывшие супруги поделили без лишних вопросов. Несмотря на договоренность Джоли и Питта не предавать огласке судебные документы процесса, в прессу все-таки просочились новые подробности дела. Выяснилось, что актриса вынесла на повестку вопрос алиментов: Джоли не только рассчитывает на единоличную опеку, но и требует у актера финансовых выплат в назначенном ею размере. Известно, что сумма ежемесячных алиментов, на которые претендует актриса, составляет $100 тысяч — Джоли считает, что этой суммы хватит на содержание шестерых детей и отчисления в их трастовый фонд на будущее образование. Но это не все: актриса также требует, чтобы Питт каждый год пополнял трастовый счет каждого из детей на $250 тысяч до тех пор, пока сумма не достигнет 5 миллионов.

Брэд Питт запросы экс-супруги отклоняет, даже не принимая всерьез. Актер отказался платить алименты, так как намерен продолжить бороться за совместную опеку над детьми. Адвокаты Питта уверены в успешном для него исходе этого дела. Вопросы финансового обеспечения детей должны быть разрешены в ближайшие три месяца.