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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 декабря 2016

Брэд Питт назвал Джоли плохой матерью

Актер обвинил бывшую супругу в игнорировании интересов детей

Значит, война: Брэд Питт сделал новое заявление в ходе бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Через своих адвокатов актер обвинил экс-супругу в отсутствии самоконтроля и неадекватных действиях в процессе суда: Джоли придает огласке судебные документы, касающиеся психического состояния их шестерых детей, которые должны быть засекречены.

Брэд Питт

Брэд Питт

«Анджелина упорно нарушает даже общепринятые правила поведения в суде по поводу опеки над детьми. У нее словно нет тормозов! Она готова отдать малышей на откуп жадным до сенсации журналистам и поклонникам: например, Анджелина не скрывает имена психотерапевтов, которые работают с нашими детьми», — говорится в официальном обращении актера к прессе. Питт открыто выступает с критикой действий супруги и намерен добиться соблюдения правил приватности для детей через суд.

Брэд Питт с детьми

Брэд Питт с детьми

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт

ФОТОGetty Images

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