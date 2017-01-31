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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Брэд Питт избавился от вещей Анджелины Джоли

Актер вывез из дома все, что принадлежало бывшей супруге

Хотя бракоразводный процесс между знаменитостями еще не закончен, по сообщениям западных СМИ, Брэд Питт старается поскорее избавиться от воспоминаний, связанных с Анджелиной Джоли. На днях стало известно, что актер вывез все вещи, принадлежащие его бывшей супруге: «Брэд нанял грузчиков, собрал все вещи Анджелины в пакеты и попросил увезти подальше от его дома», — сообщил один из инсайдеров. Кроме того, некоторые очевидцы утверждают, что Питт в буквальном смысле «закидывал вещи экс-возлюбленной в фургон и при этом выглядел крайне счастливым».

Брэд Питт

Брэд Питт

ФОТОGetty Images

Стоит отметить, что в отличие от своего экс-супруга, который в последнее время все чаще стал появляться на светских мероприятиях, Анджелина Джоли старается не попадать в объектив фотокамер и не дает интервью представителям прессы.

Напомним, что на данный момент звездная пара до сих пор не может решить вопрос об опеке над шестью общими детьми.



Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт

Брэд Питт

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