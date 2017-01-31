Брэд Питт избавился от вещей Анджелины Джоли

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Актер вывез из дома все, что принадлежало бывшей супруге
Хотя бракоразводный процесс между знаменитостями еще не закончен, по сообщениям западных СМИ, Брэд Питт старается поскорее избавиться от воспоминаний, связанных с Анджелиной Джоли. На днях стало известно, что актер вывез все вещи, принадлежащие его бывшей супруге: «Брэд нанял грузчиков, собрал все вещи Анджелины в пакеты и попросил увезти подальше от его дома», — сообщил один из инсайдеров. Кроме того, некоторые очевидцы утверждают, что Питт в буквальном смысле «закидывал вещи экс-возлюбленной в фургон и при этом выглядел крайне счастливым».
Брэд ПиттФОТО
Стоит отметить, что в отличие от своего экс-супруга, который в последнее время все чаще стал появляться на светских мероприятиях, Анджелина Джоли старается не попадать в объектив фотокамер и не дает интервью представителям прессы.
Напомним, что на данный момент звездная пара до сих пор не может решить вопрос об опеке над шестью общими детьми.
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт
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