Брэд Питт избавился от вещей Анджелины Джоли

Хотя бракоразводный процесс между знаменитостями еще не закончен, по сообщениям западных СМИ, Брэд Питт старается поскорее избавиться от воспоминаний, связанных с Анджелиной Джоли . На днях стало известно, что актер вывез все вещи, принадлежащие его бывшей супруге: «Брэд нанял грузчиков, собрал все вещи Анджелины в пакеты и попросил увезти подальше от его дома», — сообщил один из инсайдеров. Кроме того, некоторые очевидцы утверждают, что Питт в буквальном смысле «закидывал вещи экс-возлюбленной в фургон и при этом выглядел крайне счастливым».

Стоит отметить, что в отличие от своего экс-супруга, который в последнее время все чаще стал появляться на светских мероприятиях, Анджелина Джоли старается не попадать в объектив фотокамер и не дает интервью представителям прессы.

Напомним, что на данный момент звездная пара до сих пор не может решить вопрос об опеке над шестью общими детьми.





