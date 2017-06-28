Брэд Питт и Анджелина Джоли все больше времени проводят вместе

В последнее время отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли потеплели — бывшие супруги забыли все обиды и стараются как можно чаще проводить время с детьми. Так, на днях актер отменил все дела на будущий уикенд, чтобы прилететь в Лондон из Европы. Правда, Джоли пока не дала согласие на очередную встречу, ведь, как сообщают источники, Питт гостил у них буквально на прошлых выходных.

«Брэд очень просит Анджелину о новой встрече, — добавляют инсайдеры. — Он даже отменил важную поездку, чтобы снова увидеть малышей — он сам не ожидал, что будет так скучать по ним, поэтому делает все возможное, чтобы быть рядом».