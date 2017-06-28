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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 июня 2017

Брэд Питт и Анджелина Джоли все больше времени проводят вместе

Бывшие супруги планируют дружеское свидание

В последнее время отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли потеплели — бывшие супруги забыли все обиды и стараются как можно чаще проводить время с детьми. Так, на днях актер отменил все дела на будущий уикенд, чтобы прилететь в Лондон из Европы. Правда, Джоли пока не дала согласие на очередную встречу, ведь, как сообщают источники, Питт гостил у них буквально на прошлых выходных.

«Брэд очень просит Анджелину о новой встрече, — добавляют инсайдеры. — Он даже отменил важную поездку, чтобы снова увидеть малышей — он сам не ожидал, что будет так скучать по ним, поэтому делает все возможное, чтобы быть рядом».

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьмиФОТОLegion-Media.ru

Источники со стороны Джоли подтверждают, что Брэд стал очень ответственным: он никогда не опаздывает на детские праздники, приносит с собой много подарков и всегда готов присмотреть за ними, пока Анджелина работает.

«Больше всего по нему скучает Шайло, — также сообщают источники. — Обычно она не хочет отпускать его и каждый день спрашивает у мамы, сколько дней осталось до встречи с отцом»

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми

Несмотря на сообщения таблоидов о романе Питта с моделью Эль Макферсон, источники уверены — Брэд пока не готов к новым отношениям, к тому же он всегда рад видеть бывшую жену и все чаще задумывается о возобновлении брака.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

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