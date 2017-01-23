Брат Кейт Хадсон ответил на слухи о романе сестры с Брэдом Питтом

Слухи о романе Кейт Хадсон и Брэда Питта набирают обороты. Все началось с опрометчивого высказывания актрисы, которая в одном из интервью заявила, что была бы не против встречаться с актером. После этого один из друзей звезды ромкома «Как отделаться от парня за 10 дней» сообщил журналистам, что у Питта и Хадсон тайный роман, а затем появилась информация, что Кейт беременна от актера. По последним данным таблоида Star, актеры планируют жить вместе.

Кейт и Оливер Хадсон

Кейт Хадсон и Брэд Питт на все слухи отвечают молчанием, а вот брат актрисы Оливер Хадсон не смог сдержаться и высказался об этой ситуации в Instagram. Он оставил ироничный комментарий под фотографией обложки журнала с Кейт и Брэдом и подписью: «Они съезжаются!».

«Да, это правда! И это похоже на ад! Знаете, этот Брэд такой грязнуля! Он пьет прямо из бутылок и картонных упаковок и не закрывает за собой дверь, когда выносит мусор. И это все в моем доме! Он уже называет меня братом, и теперь мой настоящий брат Уайетт меня ревнует... Он настаивает, чтобы мои дети звали его «дядя Бэ», при этом недавно потерял моего младшего ребенка на пирсе в Санта-Монике и не мог найти ‪два дня‬! Кстати, моя мама Голди Хоун открыто флиртует с ним и весь день ходит вокруг него в коротенькой ночной сорочке — даже ‪в три часа дня‬! Наш папа Курт Рассел на это говорит лишь: «Да ладно, это же Брэд Питт!». Мое терпение скоро лопнет. Думаю, Брэду придется съехать», — написал Оливер.

Кейт Хадсон

Брэд Питт

Кейт Хадсон и Брэд Питт дружат уже много лет. Сейчас актер все еще находится в процессе развода с Анджелиной Джоли. Дочь Голди Хоун в конце 2014-го рассталась с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами, с которым была вместе четыре года.

Кейт Хадсон и Мэттью Беллами