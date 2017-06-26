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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 июня 2017

Бойфренд Хайди Клум Вито Шнабель объяснил поцелуи с незнакомкой

По словам Шнабеля, его спутница — «давняя подруга семьи»

 Хайди Клум и арт-дилер Вито Шнабель встречаются уже три года, и за это время их отношения пережили несколько сложных моментов. Пара расставалась (что обернулось краткосрочной интрижкой Шнабеля со звездой саги «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон), кроме того, пресса активно муссировала сплетни о возможном романе арт-дилера и Дарьи Жуковой. Несмотря на все это, Хайди Клум и Вито Шнабель по-прежнему вместе, хотя их отношения продолжают подвергаться испытаниям на прочность. 

Вито Шнабель и Хайди Клум

Очередной повод для скандала случился на днях, когда британский таблоид The Daily Mail опубликовал фото Вито, целующего неизвестную женщину (точно не Хайди). Снимок сопровождался комментарием источника, который сообщил, что пара отлично провела время в лондонском ресторане Chiltern Firehouse.  Покинув заведение (о котором обозреватели той же Daily Mail писали, что даже Богу там придется подождать свободный столик — настолько Chiltern Firehouse популярен) в полчетвертого утра, Шнабель и его спутница-брюнетка вовсю целовались, ожидая такси. В том же духе их свидание продолжилось в салоне автомобиля. Затем Вито вышел у своего отеля, а незнакомка поехала дальше. Хайди Клум в тот день не было в Лондоне, она была занята на съемках очередного выпуска шоу «Топ-модель по-американски». 

Вито Шнабель
Вито Шнабель

Как правило, знаменитости не комментируют подобные истории, но в данном случае Шнабель решил, что публикация The Daily Mail требует пояснений.  «Сделанные заявления — не более чем неверное толкование совершенно невинной ситуации», — заявил Вито и далее сообщил, что стояло за «страстными» поцелуями: «В том, что случилось, нет ничего, кроме пожелания спокойной ночи давней подруге».  Дополнительных комментариев от Хайди Клум не последовало.

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