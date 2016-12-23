Бьорк обвинила СМИ в сексизме

Знаменитая исландская певица Бьорк опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором осудила прессу за сексистское отношение к женщинам в музыкальной индустрии. Рассерженная звезда написала: «Женщины могут петь только о своих парнях . Если они меняют тему на атомы, галактики, активизм, математику или что-то еще, то сразу подвергаются критике — журналистам кажется, что музыке чего-то не хватает».

Свое обращение на тему гендерной дискриминации Бьорк адресовала музыкальным журналистам, которые раскритиковали ее концерт, прошедшей 16 декабря в Техасе. Ведущие колонок о культуре в американской глубинке не поняли песен исландки о беременных смертницах, атомах, независимости Фарерских островов и Гренландии и т.д..

Бьорк — самая известная исландка в мире, экспериментирующая на стыке альтернативной танцевальной музыки, электроники, классики, рока и джаза. Первую пластинку певица с уникальным голосом записала в 11 лет и сразу прославилась у себя на родине. Мировая слава пришла к ней позже, когда в 1993 году вышел ее первый сольный англоязычный альбом Debut. В 2000 году она сыграла главную роль в фильме Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», за которую получила приз Каннского кинофестиваля как лучшая актриса. По мнению журнала Time, Бьорк — «икона» и «верховная жрица искусства», одна из 100 самых влиятельных людей в мире. Марина Абрамович писала о ней: «Бьорк учит нас храбрости быть самими собой».