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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Большая дружная семья: Пинк проводит время с детьми

Певица познакомила своих детей: пятилетнюю дочку и новорожденного мальчика

Когда в семье пополнение, то про работу можно на время забыть. Известная певица Пинк совсем недавно родила мальчика, и теперь настало время познакомить его со своей старшей сестрой. Исполнительница опубликовала в аккаунте в Instagram фотографию, на которой счастливая Уиллоу Сейдж Харт держит на руках младшего брата, Джеймсона.

Чтобы девочка легче восприняла появление нового ребенка в доме и не подумала, что теперь ей будет доставаться меньше внимания от родителей, Пинк устроила небольшую домашнюю вечеринку «в честь старшей сестры». Без цветных шаров и пышного торта, конечно, не обошлось!

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