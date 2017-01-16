Большая дружная семья: Пинк проводит время с детьми

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Певица познакомила своих детей: пятилетнюю дочку и новорожденного мальчика
Когда в семье пополнение, то про работу можно на время забыть. Известная певица Пинк совсем недавно родила мальчика, и теперь настало время познакомить его со своей старшей сестрой. Исполнительница опубликовала в аккаунте в Instagram фотографию, на которой счастливая Уиллоу Сейдж Харт держит на руках младшего брата, Джеймсона.
Чтобы девочка легче восприняла появление нового ребенка в доме и не подумала, что теперь ей будет доставаться меньше внимания от родителей, Пинк устроила небольшую домашнюю вечеринку «в честь старшей сестры». Без цветных шаров и пышного торта, конечно, не обошлось!
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