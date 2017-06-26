Близнецы Бейонсе и Джей Зи по-прежнему находятся в больнице

Две недели назад Бейонсе и Джей Зи стали родителями: в звездном семействе родились близнецы, мальчик и девочка, которых назвали Шоном, как отца (настоящее имя Джей Зи — Шон Картер), а девочку — Беей, короткой версией имени Бейонсе. По сообщениям инсайдеров, малыши по-прежнему находятся в больнице под наблюдением врачей из-за желтухи — заболевания, которое часто бывает у новорожденных, появившихся на свет чуть раньше положенного срока.

Несмотря на то, что выписка Бейонсе и близнецов несколько затянулась, источники уверяют, что опасаться за их здоровье совершенно нет оснований. По предварительным прогнозам, уже в самое ближайшее время мама и малыши смогут отправиться домой. Из-за экстренной госпитализации новорожденных певица вынужденно пропустила церемонию BET Awards, на которой ей вручили приз зрительских симпатий за клип «Sorry». Звезда записала первое после родов видеообращение, в котором поблагодарила свою команду, родных и поклонников за поддержку в непростой для ее семьи ситуации.