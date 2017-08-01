Блейк Лайвли откровенно рассказала об отношениях с Райаном Рейнольдсом

В сентябре этого года Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отметят пять лет со дня свадьбы. В Голливуде их пара считается одновременно одной из самых красивых, крепких и скрытных — актеры редко делятся деталями личной жизни. Недавно Лайвли дала откровенное интервью, где рассказала о чувствах к супругу.

По заверениям Блейк, залог их удачных отношений в том, что они с мужем не только супруги, но и друзья. «Раньше, с другими мужчинами, когда случались проблемы, я звонила своим подругам или сестре. Теперь я звоню мужу. До начала нашего романа мы дружили два года, поэтому для меня он лучший друг, а Райан считает меня своим хорошим приятелем. Мужчины хотят понимать женщин, но для этого необходимо погрузиться в наш мир, ведь женщины очень сложные существа», — говорит звезда сериала «Сплетница».