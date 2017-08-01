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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 августа 2017

    Блейк Лайвли откровенно рассказала об отношениях с Райаном Рейнольдсом

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет счастливого брака

    В сентябре этого года Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отметят пять лет со дня свадьбы. В Голливуде их пара считается одновременно одной из самых красивых, крепких и скрытных — актеры редко делятся деталями личной жизни. Недавно Лайвли дала откровенное интервью, где рассказала о чувствах к супругу.

    По заверениям Блейк, залог их удачных отношений в том, что они с мужем не только супруги, но и друзья. «Раньше, с другими мужчинами, когда случались проблемы, я звонила своим подругам или сестре. Теперь я звоню мужу. До начала нашего романа мы дружили два года, поэтому для меня он лучший друг, а Райан считает меня своим хорошим приятелем. Мужчины хотят понимать женщин, но для этого необходимо погрузиться в наш мир, ведь женщины очень сложные существа», — говорит звезда сериала «Сплетница».


    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

    Как говорит актриса, после рождения дочерей, Джеймс и Инес, она смогла по-новому взглянуть на мужа — особенно благодаря его смешным постам о детях в Twitter. «Когда он пишет что-то подобное, я люблю его еще сильнее. Точнее, я люблю его всегда, но не всегда ощущаю бабочек в животе».

    Напомним, что роман Лайвли и Рейнольдса начался на съемках фильма «Зеленый фонарь» в 2011 году. Спустя 11 месяцев они тайно поженились.

    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с детьмиФОТОGetty Images

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