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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 февраля 2017

Блейк Лайвли: «Нынешние стандарты красоты нереальны»

Актриса раскритиковала современные идеалы красоты

Звезда сериала «Сплетница» и посланница красоты L'Oréal Paris Блейк Лайвли недавно стала мамой во второй раз: у нее и ее супруга, актера Райана Рейнольдса, родилась дочь Инес. После ее появления на свет Лайвли пересмотрела свои взгляды на восприятие женской красоты.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

«Нынешние стандарты красоты просто нереальны, — заявила в интервью 29-летняя актриса. — То, что вы видите на красных дорожках и в журналах, — результат больших усилий нескольких людей. Люди не понимают, как это все устроено. Маленькие девочки не видят, в каком виде звезды начинают утро. Мои дочери растут в этой атмосфере, и поэтому для меня важно, чтобы они понимали, что это ненастоящая жизнь. Они видят меня как с прической и макияжем, так и без. Я хочу, чтобы они видели обе стороны, а не думали, что существует только одна».

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с дочерьми Джеймс и Инес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с дочерьми Джеймс и Инес

ФОТОGetty Images

Блейк также призналась, что после рождения Инес у нее изменилось отношение и к собственному телу. «Со вторым ребенком все иначе. Сейчас я в не совсем привычной форме, но мне нравится мое тело. Я учусь любить его в любом состоянии. Мне кажется, это очень трудно для женщин», — отметила Лайвли.

У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли также есть дочь Джеймс, которая родилась в 2014 году.

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