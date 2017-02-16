Блейк Лайвли: «Нынешние стандарты красоты нереальны»

Звезда сериала «Сплетница» и посланница красоты L'Oréal Paris Блейк Лайвли недавно стала мамой во второй раз: у нее и ее супруга, актера Райана Рейнольдса, родилась дочь Инес. После ее появления на свет Лайвли пересмотрела свои взгляды на восприятие женской красоты.

«Нынешние стандарты красоты просто нереальны, — заявила в интервью 29-летняя актриса. — То, что вы видите на красных дорожках и в журналах, — результат больших усилий нескольких людей. Люди не понимают, как это все устроено. Маленькие девочки не видят, в каком виде звезды начинают утро. Мои дочери растут в этой атмосфере, и поэтому для меня важно, чтобы они понимали, что это ненастоящая жизнь. Они видят меня как с прической и макияжем, так и без. Я хочу, чтобы они видели обе стороны, а не думали, что существует только одна».

Блейк также призналась, что после рождения Инес у нее изменилось отношение и к собственному телу. «Со вторым ребенком все иначе. Сейчас я в не совсем привычной форме, но мне нравится мое тело. Я учусь любить его в любом состоянии. Мне кажется, это очень трудно для женщин», — отметила Лайвли.

У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли также есть дочь Джеймс, которая родилась в 2014 году.