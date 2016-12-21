Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс рассекретили имя младшей дочери

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли по праву носят звание одной из самых скрытных пар Голливуда. Так, свою старшую дочь Джеймс они впервые показали публике всего неделю назад — и это учитывая, что малышке недавно стукнуло два года. Пол и имя второй дочери, родившейся два месяца назад, супруги также долгое время держали в тайне.

Не далее как полтора месяца назад актер случайно проговорился, что у них в семье родилась еще одна девочка, а сегодня представитель пары рассекретил ее имя. В отличие от первой дочери, малышке дали более традиционное женское имя — девочку назвали Инес. Другие подробности, касающиеся второго имени (которое традиционно дают детям в американских семьях), не сообщаются.

Напомним, что на прошлой неделе звездная пара впервые вышла в свет вместе с детьми. До этого момента звездные супруги тщательно оберегали дочек от посторонних глаз — в прессу не попало ни единой фотографии малышек. Оттого первое появление двухлетней Джеймс и ее двухмесячной сестры Инес на публике вызвало такой восторг у собравшихся на Голливудском бульваре поклонников.