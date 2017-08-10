Блейк Лайвли готовится стать матерью в третий раз

Звездный бэби-бум и не думает сбавлять обороты: в ближайшем будущем в третий раз планируют стать родителями Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Об этом сообщил близкий к паре источник, по словам которого, супруги не теряют надежды, что у них появится долгожданный сын. Сейчас они воспитывают двоих дочерей: двухлетнюю Джеймс и 10-месячную Инес. В своих интервью Блейк не устает повторять, что, как и Райан, она просто без ума от малышек, но при этом ждет не дождется однажды подарить мужу наследника.

Кажется, перерыв всего в полтора года между каждым ребенком становится своеобразной традицией для актеров. После рождения младшей дочери в сентябре прошлого года Лайвли так пока нигде и не снялась, полностью посвятив себя семье и детям. 29-летняя актриса не спешила садиться на жесткие диеты и изнурять себя регулярными тренировками в зале: по ее словам, она хотела почувствовать себя обычной женщиной, которой не нужно спустя всего месяц после родов становиться улучшенной версией самой себя ради съемок в новом проекте, как это любят делать многие голливудские актрисы.

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